«Лидеры России» из Якутии: не бойтесь ставить высокие цели! — II

До 27 октября принимаются заявки на конкурс «Лидеры России». Якутяне доказали, что попробовать свои силы в масштабах страны может любой активный и грамотный человек.

Таисия БАТУЕВА, руководитель ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в РС(Я)»:

-Я пока единственный финалист-женщина из Якутии. Участвовала в первом конкурсе. Привлекло то, что испытание было в масштабах страны. Хотелось проверить себя – было несколько этапов тестирования и общение с людьми со всей страны. Полуфинал был во Владивостоке, финал — в Сочи. И стимул привлек – доступ к хорошим ресурсам, например, к библиотеке Сбербанка, наставничество больших людей, образовательный грант – теперь я учусь в РАНХиГС при Президенте России. Финалистов из Якутии было трое – я, Гасан ГАСАНБАЛАЕВ и Максим ТЕРЕЩЕНКО.

Насчет карьерного роста – я тогда уже была руководителем МФЦ, и меня мои карьера и должность устраивают.

В конкурсе выступают практически все «первые лица»: ШОЙГУ, ЛАВРОВ, ГРЕФ, КУДРИН, руководитель Федеральной налоговой службы МИШУСТИН. С некоторыми из них даже есть возможность поговорить один на один. Плюс футурологи, которые рассказывают о трендах. Поэтому как еще можно мотивировать людей к участию? (Смеется). Это действительно очень интересно! И полезно.

Что сделано после конкурса? За последние годы МФЦ претерпел много изменений. Мы каждый год побеждаем в российском конкурсе «Лучший МФЦ». Внедряем новые технологии, активно популяризуем электронные услуги, создали отдельную структуру, которая занимается обучением граждан на портале госсуслуг и e-yakutia.ru.

Охват населения республики – 100% — 44 офиса, представлены все востребованные услуги. Сейчас смотрим по загруженности – открыли офис в Якутске по улице Лермонтова, 123, увеличили количество окон в 203 микрорайоне, в центральном офисе по улице Аммосова.

После конкурса я сразу поделилась всей информацией со своими коллегами, у нас очень хорошая управленческая команда.

Что посоветовать новым конкурсантам? Вопрос сложный, потому что каждый ставит перед собой свои цели. Для кого-то это хороший социальный лифт, чтобы его заметили. Кто-то, как я, хочет сделать свой внутренний «срез». Надо максимально честно проходить тесты, ведь можно посадить рядом много людей, но на очных этапах, как правило, все выявляется.

И многие привыкли к тому, что лидер – это тот, кто много «якает», по-моему, это давно не так. Быть собой – наверное, это главный совет.

«Узнать свои сильные и слабые стороны»

Наталья УГАРОВА, заместитель главы Нерюнгринского района:

-Прежде всего конкурс дает возможность узнать оценить свои сильные стороны и поработать над «пробелами» в профессиональном и личностном развитии. Конкурс построен так, что по итогам каждого испытания конкурсант получает рекомендации по саморазвитию. Что для каждого человека, управленца очень важно.

Человек, который занимается своим образованием, постоянно хочет испытать себя, а конкурс дает такую возможность.

Многое дает общение с людьми. Это хороший энергетический заряд.

Что дает в карьерном росте? Участвовала в конкурсе как начальник отдела районной администрации. Конкурс дает инструменты для повышения своей эффективности, позволяет брать на себя более масштабную работу.

Я дважды была в полуфинале. В первом конкурсе упор делался на спикеров-политиков, на второй стали приглашать общественных деятелей, тех, кто занимается социально-экономическим развитием.

Думаю, для нас, якутян и дальневосточников, важно не бояться пробовать свои силы. Нужно готовиться к интересным испытаниям и работе над собой.

Работать в масштабе страны – у меня нет таких амбиций. Где родился, там и пригодился. В данный момент хочу и могу работать на уровне Нерюнгринского района, моей малой родины.