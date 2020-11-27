Лидеры профсоюза Сахаэнерго

27 ноября отмечается День профсоюзного работника. Поэтому сегодня мы хотим познакомить вас с лидерами профсоюзного движения АО «Сахаэнерго».

Представляя интересы энергетиков

Профсоюз «Сахаэнерго» возглавляет молодой, энергичный руководитель Евгений Иннокентьевич СТРУЧКОВ. Он является выпускником Якутского электротехникума связи и Байкальского Государственного университета экономики и права. Его путь в энергетике начался в 2002 году на Белогорской ДЭС. Сначала Евгений работал электромонтёром по эксплуатации распределительных сетей, затем, с 2003 по 2008 годы, – инженером по сбыту электроэнергии и старшим мастером по ремонту и эксплуатации электрооборудования. После этого был инженером Управления по материально-техническому снабжению АО «Сахаэнерго». В 2012 году он возглавил инспекторский отдел Управления энергосбытовой работы. В 2014 году был избран председателем профкома.

Евгений Иннокентьевич активно взаимодействует со всеми филиалами энергокомпании, помогает работникам решать социальные вопросы, оказывает поддержку в трудной жизненной ситуации, содействие в организации санаторно-курортного лечения, оказывает консультативную и юридическую помощь работникам, занимается организацией культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий для сплочения коллектива.

С 2017 года профком и руководство «Сахаэнерго» реализуют акцию по закупке и доставке продуктов первой необходимости для членов профсоюза отдаленных филиалов. Всё приобретается в Якутске по приемлемым оптовым ценам и автозимником отправляется до пунктов назначения.

«Я искренне поздравляю коллег с Днем профсоюзного работника! Это праздник неравнодушных, активных и добрых людей. Желаю всем лидерам профсоюза крепкого здоровья, оптимизма, счастья и успехов! Вместе мы можем гораздо больше. Я призываю коллег активно включиться в общественную работу. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество с руководством нашей компании, членами «Электропрофсоюза» и социальными партнерами в целях решения многих вопросов, волнующих сотрудников компании», – подчеркнул Евгений Стручков.

Быть лидером профсоюза интересно

Председателем цехкома Оймяконского РЭС Сахаэнерго вот уже три года успешно работает специалист по охране труда Тапталлана Николаевна ЗАБОЛОЦКАЯ. Она – выпускница Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета. Работает в «Сахаэнерго» с 2016 года.

– Быть лидером профсоюза очень интересно и ответственно. Ежегодно весной и зимой мы занимаемся доставкой продуктов из города Якутска. Кроме того, проводим разные мероприятия для наших работников. Например, на Новый год превращаемся в настоящих волшебников и дарим подарки всем членам профсоюза, ветеранам энергетики, детям, людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но, пожалуй, самым главным событием является Ысыах, одновременно с ним, летом, мы празднуем и День энергетика. В рамках этого мероприятия мы проводим спортивные состязания среди работников ДЭС, конкурс национальных блюд, музыкальный конкурс, беспроигрышную лотерею. Все победители награждаются ценными призами и грамотами, – рассказала Тапталлана Николаевна.

Хочу внести свою лепту в развитие предприятия

Председателем цехкома Верхоянских электрических сетей работает экономист Евгения Владимировна КИРЬЯК. Она пришла в энергетику сразу после окончания школы по стопам своего отца Владимира Федоровича, который многие годы возглавлял Верхоянские электрические сети.

В 1998 году Евгения Владимировна окончила Ивановский энергетический техникум по специальности «техник-экономист». В 2001 году получила диплом бухгалтера в ЯГСХА. В 2017-м она была избрана председателем цехкома.

– Я считаю, что лидер профсоюза должен быть очень добрым, отзывчивым и открытым человеком. Когда мне предложили участвовать в выборах председателя цехкома, я долго не думала и согласилась. Потому что хочу внести свою лепту в развитие родного предприятия, в котором я работаю уже 27 лет. Для того, чтобы улучшить условия труда наших коллег, мы обустроили комнату отдыха, установили в ней бытовую технику. Сейчас там по-домашнему красиво и уютно. Можно попить чай, отдохнуть после долгой рабочей смены. Мы проводим разные мероприятия для сплочения коллектива. Это Кубок энергетиков по волейболу, акция «Подарок первоклассникам», коллективные выезды на природу, – поделилась Евгения Владимировна.

Профсоюз – место роста и развития

В этом году председателем цехкома Кобяйских электрических сетей избрана начальник Энергосбыта филиала Лариса Владимировна КОЧНЕВА. Она очень активный и целеустремленный человек, который постоянно совершенствует свое профессиональное мастерство. Окончила несколько учебных заведений: Инженерно-технический институт ЯГУ, Санкт-Петербургскую академию управления и экономики, Байкальский Государственный университет экономики и права. Сейчас Лариса Владимировна продолжает обучение в Иркутском государственном аграрном университете имени А.А. Ежевского.