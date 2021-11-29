Лидеры и аутсайдеры. Свежие цифры по вакцинации в Якутии

По данным на 29 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 66,22 % взрослых жителей, в городе Якутске — 70,60 %.

Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Горный, Намский и Чурапчинский улусы.

1. Момский район — 85,94

2. Аллаиховский район — 84,65

3. Верхнеколымский район — 83,40

4. Жиганский район — 80,56

5. Среднеколымский район — 79,83

6. Нижнеколымский район — 79,66

7. Абыйский район — 76,55

8. Ленский район — 73,52

9. Алданский район — 72,71

10. Оймяконский район — 71,58

11. Оленекский район — 70,73

12. Якутск— 70,60

13. Усть-Янский район — 70,51

14. Усть-Майский район — 69,94

15. Нюрбинский район — 69,63

16. Анабарский район — 67,25

17. Верхоянский район — 67,09

18. Вилюйский район — 66,06

19. Хангаласский район — 65,88

20. Таттинский район — 64,77

21. Булунский район — 63,80

22. Эвено-Бытантайский район — 63,32

23. Мегино-Кангаласский район — 63,23

24. Томпонский район — 63,08

25. Сунтарский район — 62,72

26. Усть-Алданский район — 59,39

27. Нерюнгринский район — 59,28

28. Кобяйский район — 58,79

29. Верхневилюйский район — 58,51

30. Мирнинский район — 58,11

31. Олекминский район — 57,68

32. Амгинский район — 57,53

33. Горный район — 57,51

34. Намский район — 56,31

35. Чурапчинский район — 52,70.