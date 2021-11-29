Лидеры и аутсайдеры. Свежие цифры по вакцинации в Якутии
По данным на 29 ноября 2021 года в Якутии первый компонент вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции получили 66,22 % взрослых жителей, в городе Якутске — 70,60 %.
Среди лидеров по вакцинации – Момский, Аллаиховский, Верхнеколымский, Жиганский и Среднеколымский районы. В пятерке отстающих – Олекминский, Амгинский, Горный, Намский и Чурапчинский улусы.
1. Момский район — 85,94
2. Аллаиховский район — 84,65
3. Верхнеколымский район — 83,40
4. Жиганский район — 80,56
5. Среднеколымский район — 79,83
6. Нижнеколымский район — 79,66
7. Абыйский район — 76,55
8. Ленский район — 73,52
9. Алданский район — 72,71
10. Оймяконский район — 71,58
11. Оленекский район — 70,73
12. Якутск— 70,60
13. Усть-Янский район — 70,51
14. Усть-Майский район — 69,94
15. Нюрбинский район — 69,63
16. Анабарский район — 67,25
17. Верхоянский район — 67,09
18. Вилюйский район — 66,06
19. Хангаласский район — 65,88
20. Таттинский район — 64,77
21. Булунский район — 63,80
22. Эвено-Бытантайский район — 63,32
23. Мегино-Кангаласский район — 63,23
24. Томпонский район — 63,08
25. Сунтарский район — 62,72
26. Усть-Алданский район — 59,39
27. Нерюнгринский район — 59,28
28. Кобяйский район — 58,79
29. Верхневилюйский район — 58,51
30. Мирнинский район — 58,11
31. Олекминский район — 57,68
32. Амгинский район — 57,53
33. Горный район — 57,51
34. Намский район — 56,31
35. Чурапчинский район — 52,70.
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