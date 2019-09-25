Лидеры и аутсайдеры по взносам на капремонт

Уровень собираемости взносов за капитальный ремонт по муниципальным образованиям наглядно показал лидеров и аутсайдеров.

Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома – это не право собственника, а его обязанность. Следовательно, никто не вправе отказаться от уплаты взносов за капитальный ремонт. Собранные взносы, образующие фонд, в соответствии с Жилищным кодексом РФ могут использоваться только на цели капитального ремонта.

В системе капитального ремонта срок проведения работ в многоквартирном доме напрямую зависит от полноты сборов. Не смотря на то, что взносы на капитальный ремонт являются обязательными и обязанность эта закреплена действующим законодательством Российской Федерации, реальное положение вещей по имеющимся средствам в котле регионального оператора не всегда так положительно.

Проведем анализ по собираемости взносов на капитальный ремонт по всей Республике.

За период с 1 июля 2014 года по 31 июля 2019 года начислено взносов на капитальный ремонт в размере 2 млрд. 655 млн. рублей, собрано взносов в размере 2 млрд. 061 млн. рублей. задолженность составляет 594,20 тыс. руб. Уровень собираемости взносов в целом по республике за указанный период составил 78%.

Показатель собираемости взносов за период с 01.07.2019г. по 31.07.2019г., увеличился на 9% по сравнению с июлем 2018г. и составил 83%, темп роста задолженности снизился на 2%.

Лидерами по сбору взносов, собираемость в которых свыше 80% являются следующие районы республики: ГО Жатай (90%), МР «Момский район» (90%), МО «Нерюнгринский район» (87%), МР «Усть-Майский улус (район)» (82%), МО «Мирнинский район» (80%), МР «Хангаласский улус» (80%)

Собираемость по сбору взносов ниже 60% сложилась в 7-ми районах республики: МО «Вилюйский улус (район)» (59%), МР «Томпонский район» (59%), МР «Амгинский улус (район)» (58%), МО «Таттинский улус» (56%), МО «Сунтарский улус (район)» (53%), МР «Мегино-Кангаласский улус» (52%), МО «Горный улус (район)» (50%)

Город Якутск находится на 14 месте в рейтинге с собираемостью 76%.

При этом обращаем ваше внимание на то, что среднероссийский показатель составляет 95%.

Прием взносов на капитальный ремонт на Территории Республики Саха (Якутия) осуществляется Агентами без взимания комиссии с собственников помещений. Фондом заключены договора с 11 организациями, в том числе:

Энергосбытом ПАО «Якутскэнерго», Филиалом «Коммунтеплосбыт» ГУП «ЖКХ РС (Я)», ФГУП «Почта России», ООО «Расчетно-кассовый центр ЖКХ», МУП Расчетно-кассовый центр ГО «Жатай», ООО УК «Строитель», ПАО «Сбербанк России» (через кассы офисов, терминалы самообслуживания, систему Сбербанк-онлайн, сервис «Автоплатеж»), АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО (через терминалы самообслуживания, личный кабинет «Свой Банк онлайн»), филиалом банка «Газпромбанк» «Дальневосточный», АО «Якутская процессинговая компания «Платежи».

В ряде районов Республики высокий процент собираемости образовался из-за наличия переплаты по взносам на капитальный ремонт, причина которой является исключение многоквартирных домов из РПКР. По причине несвоевременного поступления документов в Фонд о признании домов аварийными, у собственников образовалась излишняя оплата взносов, которая подлежит возврату.

Не лишним будет напомнить, что для корректного начисления взносов на капитальный ремонт, направления собственникам платежных документов для оплаты взносов и как следствие, повышения уровня собираемости взносов, а также осуществления претензионно-исковой работы в отношении собственников многоквартирных домов с целью снижения задолженности по взносам на капитальный ремонт, необходимы актуальные сведения о собственниках помещений многоквартирных домов, об объемах и назначении помещения (предназначено или не предназначено для проживания), в связи с чем, если Вы продали или приобрели квартиру, просим незамедлительно оповестить об этом регионального оператора.