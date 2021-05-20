Лидеры и аутсайдеры по вакцинации в Чурапчинском улусе

В Чурапчинском улусе продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции.

«Вчера за сутки вакцину получили 39 человек. Это мало. По сравнению с остальными улусами республики мы находимся на последних позициях. На следующей неделе мы получаем еще партию вакцины и, надеюсь, вакцинирование пойдет более быстрыми темпами. Приглашаем всех желающих на вакцинацию», — прокомментировал главный врач ГБУ РС(Я) «Чурапчинская центральная районная больница им.П.Н.Сокольникова» Артем КСЕНОФОНТОВ.

Лидерство по темпам вакцинации удерживает село Мындагаи. Жители Болугурского наслега активно получают вакцину и в скором времени заболевание будет взято под контроль. Глава Анна ФЛЕГОНТОВА и администрация наслега ведут необходимую разъяснительную работу среди жителей о необходимости выработки коллективного иммунитета и борьбе с COVID-19 путем получения вакцины. Их догоняют жители сел Чыаппара, Мырыла и Кытаанах.

Аутсайдерами стали села Одьулун, Чакыр, Хадар и Хайахсыт. Однако, сегодня в три села выехали выездные бригады и, возможно, что после этого они поднимутся на высокие строчки рейтинга вакцинации.

Для большей доступности и комфортных условий прохождения процедуры Чурапчинская центральная районная больница изменила график работы медкабинета. Теперь он работает до 20.00 вечера. Кроме того, для получения вакцины не надо записываться, а можно подойти с паспортом, СНИЛС и медполисом в порядке живой очереди в любое удобное время. Адрес пункта вакцинации село Чурапча улица Макарова 9А.

В отдаленные села организовываются выездные бригады и у их жителей появилась возможность не выезжать за прививкой из населенного пункта. 20 мая выездные пункты вакцинации будут работать в селах Хайахсыт, Чакыр и Хадар.

Маломобильные и нетранспортабельные граждане могут получить вакцину на дому. Для этого надо записаться по номерам 841151 41-232, 89618697167 или через портал госуслуг.

Чтобы мотивировать людей принять участие в программе вакцинации запущена стимулирующая программа. Жители Чурапчинского улуса, которые сделают два этапа прививки от коронавируса, смогут участвовать в лотерее, где можно выиграть бесплатный медосмотр на получение справки для ГИБДД или получения лицензии на оружие.