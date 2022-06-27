Лидерство начинается с личных качеств самого лидера

Какие качества присущи молодежному лидеру? «Организаторские способности, ответственность, дружелюбие, умение наладить контакт с разными людьми», — таково мнение Николая Давыдова, лидера молодежного совета АО «Теплоэнергосервис». Николай родился как раз в День молодежи, 27 июня. Избрание его лидером Молодежного совета ярко иллюстрирует тезис о том, что «в жизни нет ничего случайного, а все, что происходит с нами – происходит в нужное время и в правильном месте».

В начале года Молодежный совет под руководством Николая Давыдова разрабатывает план мероприятий, куда входят такие события, как участие в интеллектуальной игре «Умная энергия», поддержка акций и мероприятий, инициируемых Якутскэнерго, РусГидро и республикой. По предложению Николая в этом году в плане мероприятий Теплоэнергосервиса, приуроченных к 100-летию образования Якутской АССР и 15-летию самой компании, появился юбилейный Ысыах, который состоится 1 июля в местности Ус-Хатын. По традиции, во второй декаде июля, Молодежный совет организует командообразующий сплав для работников предприятия. Впереди проведение юбилейных мероприятий, которые пока держатся в секрете.

Николай – энергичный, жизнерадостный молодой руководитель, человек с активной жизненной позицией, состоит в республиканском отделении организации «Всероссийский электропрофсоюз», ведет здоровый образ жизни, любит путешествия, охоту и рыбалку, счастливый муж и отец двоих детей. На вопрос зачем нужен молодежи свой личный праздник, Николай с улыбкой отвечает: «Я видимо для того и родился 27 июня, чтобы этот праздник стал популярным».

Давыдов сам родом из Нюрбинского улуса, окончив физико-технический лицей Нюрбинского района, поступил в СВФУ им. М. К. Аммосова на физический факультет. Успешно завершил образование по узкой специальности инженера теплосетей. С 2015 года работает в АО «Теплоэнергосервис». Начинал инженером ПТО, за профессионализм и добросовестное отношение к работе за короткий период времени вырос до начальника отдела эксплуатации оборудования и сетей. Во всем следует своему жизненному принципу: «Труд человека кормит, а лень портит».

«С детства отец приучил нас с братьями с техникой возиться, работал коневодом и всегда твердил, что самая лучшая профессия – это инженер. Может быть поэтому старший брат у меня сотрудник Института физико-технических проблем Севера им. Ларионова. Другой работает в Центральных электрических сетях Якутскэнерго, а я в Теплоэнергосервисе. Так что в семье все сыновья – энергетики», — рассказывает Николай.

Давыдов никогда не унывает, неисправимый оптимист. Никогда не сдаваться и не терять надежду научили его родители, простые люди из якутской глубинки. По весне Николай Иванович колесит по северным котельным с проверками, объезжает тепловые сети, которые находятся у Теплоэнергосервиса в эксплуатации. Заметим, что порой добраться в дальние наслеги северных улусов просто невозможно, в непогоду, в метели, котельные буквально отрезаны от мира. В этом году в ходе проверки в Усть-Янском районе, одном из самых отдаленных арктических улусов, Николай выявил нарушения по бездоговорным подключениям. Здесь отопительный сезон заканчивается только в конце июня, продуктовая корзина в два, а то и в три раза дороже чем в Якутске.

Суровый Север требует не только больших материальных затрат, но и крепкого характера. Так, чисто из-за характера Николай Давыдов под самый Новый год отправился в командировку в Алданский район подменить заболевшего машиниста топливоподачи. Хорошо, что жена поддержала и с уважением отнеслась к его решению.

В основном на котельных Алдана работают женщины, но и они бесконечно подменять нерадивого коллегу уже устали. Прибыв в поселок Ленинский Алданского района Николай по приезду сразу вышел в качестве машиниста топливоподачи в смену на МКУ-14. Хоть котельная и современная, полуавтоматизированная, пришлось и уголь загружать, и за процессом следить, там же и Новый год встретить.

И это не первый случай. В прошлом году вообще при минус пятидесяти градусах также из-за нехватки персонала, две недели отработал Николай в Центральной котельной города Алдан.

«Так что не только в кабинетах могу сидеть, но и в котельной умею работать», — говорит Давыдов».

Когда спросили у Николая, зачем Вы беретесь за самые сложные и ответственные участки работы, ответил, что надо «всегда оправдывать доверие руководства, быть просто патриотом своего предприятия».