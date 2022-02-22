Лидер якутских коммунистов о событиях в Донбассе

Армия Победы. Непобедимая и легендарная

Уважаемые якутяне!

104-ю годовщину Рабоче-Крестьянской Красной Армии мы отмечаем в сложных условиях. Как известно, в последнее время резко обострилась обстановка вокруг Украины.

В заявлении “Признание ДНР и ЛНР должно стать твердым ответом на провокации США!” председатель ЦК КПРФ Геннадий ЗЮГАНОВ отмечает:

“Сыплются обвинения в намерении России выступить в роли оккупанта. На самом деле причина кризиса состоит в том, что вашингтонские кукловоды киевского руководства и бандеровских формирований настойчиво пытаются развязать войну на Донбассе. Решая свои геополитические задачи, они готовы развязать кровопролитие. Война не нужна народам России и Украины”.

Мы, коммунисты Якутии, как и наши соратники по всей стране, выступаем против войны между Россией и Украиной. Каждый год, начиная с 2014-го, я посещаю Донбасс с гуманитарной миссией и прекрасно знаю истинную ситуацию на местах и настроение людей. Убежден, что России надо признать Донбасс. Это было бы ответом на провокации США.

Сегодня мы особо встревожены сообщениями об усилении артобстрелов. Киев продолжает проводить террористические акции в отношении мирного населения Донбасса.

В эти дни из-за роста напряженности донбасовцев начали эвакуировать в российские города и поселки. Мы, коммунисты Якутии, не можем быть равнодушными к страданиям людей, вынужденных оставлять свои дома, в первую очередь детей, стариков и женщин. Якутяне всегда отличались сердобольностью к чужой боли и приложат все силы для их спасения. Они смогут приютить, защитить беженцев от невзгод, оказать им помощь.

Уверен, что обращение депутатов Госдумы к ПУТИНУ о признании независимости ЛНР и ДНР, инициированное коммунистами, охладит горячие головы в Киеве.

К сожалению, вот уже третий год День Красной Армии находится под тотальным запретом. Коммунистам, прикрываясь пандемией covid-19, запрещают проводить протестные митинги и пикеты.

Власть боится КПРФ, поэтому на наши заявки о проведении мероприятий приходят отказы. Участились случаи, когда полицейские бесцеремонно являясь в квартиры коммунистов, составляют протоколы и штрафуют только за то, что они возложили цветы к памятникам большевиков-ленинцев, героев-комсомольцев, воинов-якутян. Такие случаи зафиксированы в Алдане, Ленске, Якутске, Нюрбе, Чурапче и других городах, поселках и селах.

Коммунисты Якутии считают, что власть просто ищет предлоги, чтобы еще более прижать доведенный до отчаяния народ. Людей лишают возможности выразить свое несогласие с действиями власть предержащих. Сегодня заболеваемость covid-19 пошла на спад. И власти должны разрешить коммунистам проводить митинги, пикеты, возложение цветов к памятникам большевиков-революционеров, видных советских деятелей.

У нашей армии — славная история, блестящие победы. Мы гордимся ею и сделаем все для того, чтобы так было и впредь. С Днем рождения Красной Армии!

Виктор ГУБАРЕВ, первый секретарь Якутского рескома КПРФ.

P.S. Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик и заключила с ними договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Соответствующие документы подписал 21 февраля 2022 года Президент РФ Владимир Путин.