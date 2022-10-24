Лидер по гериатрии, медреабилитации РКБ №3 отмечает 90-летний юбилей

Республиканская клиническая больница №3 является одной из старейших и передовых медицинских организаций Якутии. История больницы началась 15 октября 1932 г. Неоднократно с развитием здравоохранения республики больница переименовывалась, реформировалась, меняла адреса расположения, изменялось число штатов, менялась структура и уже и не счесть сколько пациентов прошло через ее двери.

Сегодня в структуру больницы входят 6 крупных подразделений. Это – поликлиника с филиалом на ул. Кулаковского 6, Лечебно – реабилитационный центр, Гериатрический центр, Центр предиктивной медицины и биоинформатики с лабораторией, Центр активного долголетия и Отделение сестринского ухода.

Поликлиника

Образно говоря, сердцем РКБ №3 является поликлиника с мощностью 299 посещений в смену, где оказывают первичную медико-санитарную помощь пациентам по 15 специальностям. Медицинская помощь оказывается на 11 терапевтических участках. Большое внимание уделяется профилактическим мероприятиям по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению социально значимых заболеваний и их факторов риска, диспансеризации, амбулаторной медицинской реабилитации, проведению вакцинации.

В поликлинике активно реализуется проект «Новая модель медицинской организации» Национального проекта «Здравоохранение», включающая удобную для пациента навигацию, комфортные условия пребывания пациента в поликлинике.

Гордостью поликлиники является Центр амбулаторной хирургии, внедряющий малоинвазивные амбулаторные операции.

На улице Горького, 94 проводятся все виды медицинских осмотров. Специалисты Центра активного долголетия деятельностью Кабинета памяти, авторской программой «Гормезис» способствуют уменьшению риска серьезных заболеваний, поддержанию здорового образа жизни гражданами и замедлению процессов старения.

В отделе платных услуг медицинская помощь населению предоставляется в виде профилактической, лечебно-диагностической, реабилитационной, протезно-ортопедической и зубопротезной помощи.

ЛРЦ

Лечебно-реабилитационный центр работает в составе больницы с 1997 г., с 2011 года специализируется на медицинской реабилитации. В двух профильных отделениях Центра на 60 коек проводят медицинскую реабилитацию пациентам после перенесенных инсультов, инфарктов миокарда и нейрохирургических операций, с последствиями черепно-мозговых травм, после тяжелой новой коронавирусной инфекции COVID-19 и с другой соматической патологией.

Лечебно-реабилитационный центр обладает бесценным практическим опытом, использует передовые методы лечения и восстановления, укомплектован уникальным медицинским персоналом, прошедшим специализированное обучение и аккредитацию в ведущих центрах России.

Герцентр

Гериатрический центр был открыт в 2000 году первым в Дальневосточном Федеральном округе. Сейчас это современная клиника на 100 коек, оказывающая медицинскую помощь по гериатрии, кардиологии, неврологии, медицинской реабилитации, высокотехнологичную медицинскую помощь по эндокринологии и паллиативную медицинскую помощь. Гериатрическое отделение, отделения интенсивной терапии, гериатрической кардиологии, гериатрической неврологии и восстановительного лечения укомплектованы высококвалифицированными специалистами, оснащены передовым медицинским оборудованием, отвечающим международным стандартам. Гериатрический центр совместно с Министерством труда и социального развития Республики Саха (Якутия) реализует мероприятия регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Центр предиктивной медицины и биоинформатики

Центр предиктивной медицины и биоинформатики продвигает новую концепцию персонализированной медицины. Специалисты Центра работают над определением индивидуального риска развития или генетической предрасположенности человека к неинфекционным заболеваниям, составляют генетический паспорт, а также занимаются фармакогенетикой — персонализированным подбором медикаментозной терапии на основе молекулярно-генетических исследований.

Специалисты кабинета для пациентов с нарушением липидного обмена выявляют и консультируют лиц с наследственной семейной гиперхолестеринемией. Продолжается работа с антикоагулянтными кабинетами в районах республики.

Еще одно важное направление работы – это развитие цифровых платформ по диагностике, дистанционному сопровождению и мониторингу заболеваний.

В составе Центра работает ПЦР-лаборатория, в которой проводятся молекулярно-генетические исследования на индивидуальную чувствительность к лекарствам, предрасположенность к социально значимым заболеваниям, ПЦР-тестирование на COVID-19, определение 14 генотипов вируса папилломы человека.

Отделение сестринского ухода

Отделение сестринского ухода распахнуло свои двери в 2021 году ко Дню пожилых людей. В отделении предусмотрено 15 коек для тяжелобольных пациентов преимущественно пожилого возраста. Здесь работает врач паллиативной медицинской помощи. Наряду с ним и медсестрами, пациентов консультируют и назначают лечение врачи-специалисты узкого профиля больницы.

Отделение сестринского ухода тесно сотрудничает с общественной организацией «Долгожить» и реализует социальные проекты, направленные на развитие паллиативной медицинской помощи в республике. Это, например, «Школа домашнего ухода для родственников паллиативных пациентов», респисная помощь или социальная передышка семьям тяжелобольных пациентов.

Отделение является пилотным проектом, где идет активное сотрудничество больницы и общественной организации, делая отделение уникальным пациентоориентированным и социально направленным подразделением РКБ №3.

Диагностические службы

Диагностические службы больницы представлены отделением лучевой диагностики и клинико-диагностическим отделом, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием с дистанционным беспленочным принципом обработки исследований. В отделе лучевой диагностики проводятся компьютерная томография, маммография, флюорография, рентгенологические и ультразвуковые исследования всех органов и систем. Клинико-диагностический отдел предоставляет населению все виды лабораторных, функциональных, эндоскопических методов диагностики и лечения.

Закупку и выдачу готовых лекарственных форм и изделий медицинского назначения во все подразделения больницы осуществляет Аптека.

Техническая служба, которая функционирует в круглосуточном режиме, обеспечивает бесперебойную работу всех подразделений и поддерживает в надлежащем состоянии материальные и технические ресурсы больницы.

Формула успеха РКБ №3 — надежность, качество и профессионализм!

Современное поколение медицинских работников не только достойно продолжает традиции, заложенные старшим поколением, но и приумножает достижения больницы.

Волнительно осознавать, что в больнице работали люди, которые были бесконечно преданы своей профессии. Это целая эпоха со своими вехами и этапами, конкретными людьми и делами. Это ежедневный самоотверженный труд врачей, медицинских сестер, младшего медицинского и прочего персонала больницы. Несколько поколений людей работали в этих стенах, вложили свои душевные и физические силы в историю становления и развития медицинской организации. В сложнейшие годы пандемии медики не только с помощью опыта, профессиональных знаний, умений, но и своей доброты, человечности, терпения, спасли тысячи жизней и смогли вернуть людям здоровье и радость жизни.

Больница осваивает и внедряет современные методы диагностики и лечения, взращивает целую плеяду молодых и перспективных специалистов, на которых возлагает большие надежды.

В РКБ №3 работают те, кто всегда жаждет новых знаний, желает совершенствоваться и достигать новых профессиональных высот и это замечательно, потому что благодаря этому, сегодня больница является одной из самых передовых медицинских организаций республики, специализирующихся на гериатрии, медицинской реабилитации и персонализированной медицине!

Слагаемые формулы успеха Республиканской клинической больницы №3 — это надежность, качество и профессионализм!