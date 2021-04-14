Лидер ЛДПР Якутии прошел в Госдуму

Как стало известно ТайгаПост, ЦИК России завершил обсуждение кандидатуры лидера якутских либерал-демократов Гаврила ПАРАХИНА о включении его в состав Государственной Думы. Парахин рассказал, что произошло, и чем будет заниматься дальше.

ЦИК России единогласно поддержал кандидатуру Гаврила ПАРАХИНА, после чего председатель Элла ПАМФИЛОВА вручила ему мандат депутата Государственной Думы. В парламенте России он будет представлять Якутию, Камчатку, Чукотку, Магаданскую область, Хабаровский край.

В феврале депутат Госдумы Курдюмов, включенный на прошлых выборах в федеральную десятку ЛДПР, перешел на работу в ЦИК РФ. Именно его мандат перешел якутянину Гаврилу ПАРАХИНУ. Он рассказал ТайгаПост следующее:

— Только что завершилось заседание ЦИК, на котором мне был вручен мандат депутата Государственной Думы. Ранее за это единогласно проголосовал Президиум ЛДПР.

— До очередных выборов в ГД осталось пять месяцев. Вы будете выставлять свою кандидатуру в сентябре?

— Конечно. Буду бороться за мандат депутата в нашем округе. На выборах 2016 года я был в нем вторым номером.

— Теперь вы должны сложить мандат депутата Ил Тумэна и должность руководителя фракции ЛДПР в Госсобрании Якутии. Известно, кому они перейдут?

— Пока говорить об этом рано.