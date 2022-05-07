07.05.2022
10:07
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Светская хроника

Личный вклад Арсена Томского высоко оценил «Коммерсант-стиль»

Арсен Томский в своем тгк Arsen_Tomsky поделился своими достижениями:

Я оказывается вместе с Малаховым и Водяновой выиграл приз от журнала «Коммерсант-стиль». В моем случае за проект развития якутского искусства AyarKut.com

Справка

Фонд поддержки современного искусства AyarKut ставит перед собой амбициозную задачу поставить Якутию на мировую карту современного искусства путем создания в республике новой креативной среды и условий для развития специалистов в области искусства. Миссия фонда — активное развитие международного сотрудничества в сфере современного искусства, а также поиск, развитие и презентация культуры Якутии как в самом регионе, так и на территории всей России и за рубежом. Работа фонда направлена на поддержку якутских профессионалов арт-среды и зарубежных художников и работников искусства других регионов России, заинтересованных в исследовании в своих практиках якутского контекста.

Фото: тгк Arsen_Tomsky
Источник: тгк Arsen_Tomsky

Один комментарий на «“Личный вклад Арсена Томского высоко оценил «Коммерсант-стиль»”»

  1. Художник 07.05.2022 11:08

    Арсен молодец 👍

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