Личный кабинет инвалида на сайте ФГИС ФРИ – информационный помощник граждан, признанных инвалидами

ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Саха (Якутия)» Минтруда России доводит до сведения граждан (или их представителей), обратившихся для проведения освидетельствований, информацию о возможностях ФГИС ФРИ.

Для удобства граждан Пенсионным фондом Российской Федерации был разработан сайт www.sfri.ru Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) – это крупная информационная система, которая содержит в себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом.

На сайте имеется возможность воспользоваться услугами Личного кабинета инвалида, в котором содержатся следующие сведения:

Общие сведения об инвалиде – группа, причина инвалидности;

Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА) – рекомендуемые мероприятия и сведения об их исполнении;

Программа реабилитации инвалида, инвалидность которого наступила вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП) – виды, формы и количество необходимых реабилитационных мероприятий, срок окончания ПРП, а также сведения об исполнении мероприятий, рекомендованных в ПРП;

Меры социальной поддержки — сведения о пенсионном обеспечении и социальных выплатах, предоставляемых гражданину, сведения о получении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и т.д.;

Сведения об оказании медицинской помощи – о назначенных высокотехнологической помощи и лекарственном обеспечении;

Образование и трудоустройство – о возможностях оказания образовательных программ, об оказании услуг при содействии занятости инвалида.

Также в личном кабинете инвалида можно подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее доставки, а также оценить качество предоставления услуги путем прохождения социологического опроса.

Для работы в Личном кабинете инвалида необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА на портале госуслуг www.gosuslugi.ru

Если гражданин уже зарегистрирован, при входе в Личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль.

Доступ к Личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-инвалидов.

Дополнительную информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами (ЕКЦ) 8-800-6-000-000, а также на сайте Главного бюро www.14.gbmse.ru в разделе «Дополнительная информация для граждан».