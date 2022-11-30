Личный кабинет инвалида на сайте ФГИС ФРИ
Личный кабинет инвалида на сайте ФГИС ФРИ – информационный помощник граждан, признанных инвалидами
ФКУ «ГБ МСЭ по Республике Саха (Якутия)» Минтруда России доводит до сведения граждан (или их представителей), обратившихся для проведения освидетельствований, информацию о возможностях ФГИС ФРИ.
Для удобства граждан Пенсионным фондом Российской Федерации был разработан сайт www.sfri.ru Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) – это крупная информационная система, которая содержит в себе наиболее полные сведения о каждом гражданине, признанном инвалидом, в том числе ребенком-инвалидом.
На сайте имеется возможность воспользоваться услугами Личного кабинета инвалида, в котором содержатся следующие сведения:
Общие сведения об инвалиде – группа, причина инвалидности;
Индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (ИПРА) – рекомендуемые мероприятия и сведения об их исполнении;
Программа реабилитации инвалида, инвалидность которого наступила вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания (ПРП) – виды, формы и количество необходимых реабилитационных мероприятий, срок окончания ПРП, а также сведения об исполнении мероприятий, рекомендованных в ПРП;
Меры социальной поддержки — сведения о пенсионном обеспечении и социальных выплатах, предоставляемых гражданину, сведения о получении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг и т.д.;
Сведения об оказании медицинской помощи – о назначенных высокотехнологической помощи и лекарственном обеспечении;
Образование и трудоустройство – о возможностях оказания образовательных программ, об оказании услуг при содействии занятости инвалида.
Также в личном кабинете инвалида можно подать заявление о назначении пенсии и выборе способа ее доставки, а также оценить качество предоставления услуги путем прохождения социологического опроса.
Для работы в Личном кабинете инвалида необходимо зарегистрироваться и получить подтвержденную учетную запись в ЕСИА на портале госуслуг www.gosuslugi.ru
Если гражданин уже зарегистрирован, при входе в Личный кабинет на сайте ФРИ ему необходимо использовать свои логин и пароль.
Доступ к Личному кабинету инвалида могут также иметь законные представители детей-инвалидов.
Дополнительную информацию по вопросам медико-социальной экспертизы можно получить по бесплатному телефону Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами (ЕКЦ) 8-800-6-000-000, а также на сайте Главного бюро www.14.gbmse.ru в разделе «Дополнительная информация для граждан».
+7 (999) 174-67-82
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