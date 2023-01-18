Личный кабинет для юридических лиц доступен на сайте ПАО «ДЭК»  

Пользователями интернет-сервиса «Личный кабинет» для юридических лиц на сайте ПАО «ДЭК» стали более 600 исполнителей коммунальных услуг и корпоративных клиентов. Все они получили доступ к услугам без посещения офиса компании.

В новом Личном кабинете на сайте компании доступны следующие услуги:

— просмотр общих данных о договоре;

— просмотр данных об объектах (список объектов, адрес, данные прибора учёта, показания);

— просмотр финансовых данных (счет-фактура, оплаты, акт сверки);

— возможность печати счёта на оплату;

— возможность передавать показания (интегральные) прибора учета;

— просмотр информации о предстоящих ограничениях и отключениях, актах о нарушениях режима потребления (дата ограничения, перечень объектов, в отношении которых вводится ограничение, сумма и период просроченной задолженности, ссылка на уведомление об ограничении).

— направление обращений и получение ответов.

Для оформления доступа к сервису следует обратиться в филиал ПАО «ДЭК» «Якутскэнергосбыт» по адресу: ул. Ф. Попова, 14/2, кабинет 107 (режим работы: пн-вт с 08:15 до 17:15) или в отделение по месту нахождения. Так как в «Личном кабинете» содержатся персональные данные потребителя, для получения доступа к сервису необходимо личное присутствие владельца лицевого счёта или его представителя с нотариально оформленной доверенностью. Специалисты подготовят соглашение и выдадут пин-код для доступа к сервису. Воспользоваться услугой можно будет в течение трех рабочих дней после регистрации.

В настоящее время ведутся работы по улучшению функционала интерактивного сервиса – он будет дополнен и усовершенствован.

«Мы нацелены на максимально эффективное взаимодействие с потребителями наших услуг и заинтересованы в развитии интерактивных сервисов. Чтобы абонентам было удобнее взаимодействовать с компанией, ведутся работы по внедрению безналичных расчетов в режиме онлайн, направлению и просмотру актов приема-передачи и ведомостей потребления энергоресурсов. Мы стараемся постоянно улучшать процесс, делать его более комфортным и современным», — прокомментировала начальник Управления по работе с корпоративными клиентами Наталья Нарушевич.