Личный кабинет налогоплательщика лучше личного визита в налоговую

Одним из наиболее популярных электронных сервисов на сайте ФНС является «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Сервис ЛК ФЛ позволяет налогоплательщику дистанционно осуществлять широкий спектр действий без личного визита в инспекцию:

-получать актуальную информацию об объектах имущества и транспортных средствах,

-контролировать состояние расчетов с бюджетом,

— подавать декларацию о доходах 3-НДФЛ и такие документы, как заявление на зачет или возврат переплаты, заявление на предоставление налоговой льготы или заявление о счетах в иностранных банках, запросить справку о состоянии расчетов с бюджетом, об исполнении обязанности об уплате налогов, акт сверки и другие документы.

Документы, требующие подписания электронной подписью, налогоплательщик подписывает своей усиленной неквалифицированной электронной подписью, которую можно получить бесплатно в ЛК ФЛ, без дополнительных визитов в налоговую инспекцию или удостоверяющий центр.

Кроме того, сервис позволяет:

— получить в электронном виде и оплатить в режиме онлайн либо распечатав платежный документ налоговое уведомление на уплату налогов

— выгрузить справку 2-НДФЛ на личный компьютер в виде файла, подписанную электронной подписью налогового органа. Теперь справку 2-НДФЛ можно направить, например, в кредитные организации.

Также создано мобильное приложение ЛК ФЛ с максимально возможным текущим функционалом сервиса, но с учетом преимуществ мобильного устройства.

Для получения доступа к данному онлайн-ресурсу необходимо обратиться в любой налоговый орган лично, иметь при себе паспорт и оригинал (копию) свидетельства о присвоении ИНН, либо обратиться в налоговый орган по месту регистрации с паспортом (без свидетельства ИНН), заполнить заявление и получить регистрационную карту, содержащую персональные данные: логин и пароль. Обратите внимание, что временный пароль, содержащийся в регистрационной карте, необходимо сменить в течение 30 дней, в противном случае для его восстановления придется обращаться в налоговый орган повторно.

Другое важное новшество Личного кабинета – предоставление информации пользователю на основе наиболее часто возникающих у налогоплательщика вопросов, это вкладка «Жизненные ситуации». Здесь собрано порядка 50 конкретных ситуаций, с которыми сталкиваются физические лица в процессе взаимоотношений с налоговым органом, и подробное описание для каждой ситуации.

МРИ ФНС России №5 по РС(Я) рекомендует всем подключится к электронному сервису «Личный кабинет налогоплательщика физического лица».