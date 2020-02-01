Личные приемы нерюнгринцев в Региональной общественной приемной Дмитрия Медведева

В течение двух дней прием граждан проводили: заместитель секретаря ЯРО Партии «Единая Россия», руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) Елена Голомарёва, Председатель постоянного комитета Ил Тумэн по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Феодосия Габышева, заместитель председателя комиссии президиума регионального политического совета по работе с обращениями граждан Андрей Петров, руководитель общественной приемной в Нерюнгринском районе, народный депутат Госсобрания Якутии Александр Кошуков, секретарь местного политсовета ЕР, мэр г. Нерюнгри Леонид Олейник.

Личный прием граждан и решение их вопросов стало одной из главных задач в Нерюнгринском районе. За два дня обратилось 38 граждан, каждое второе обращение было адресовано в правозащитный центр общественной приемной.

Тематика обращений и содержание задаваемых вопросов стали своего рода «срезом» проблем и вопросов, волнующих жителей района. Большинство обращений, так или иначе, касаются жилищной проблемы Нерюнгринцев. Прозвучали просьбы ускорить признание отдельных домов аварийными, чтобы они также вошли в новый этап программы переселения. Жители сгоревшего дома в поселке Чульман обратились в приемную по поводу бездействия чиновников в плане предоставления нового жилья погорельцам. Задавался вопрос о том, чтобы УК организовала косметический ремонт в подъезде многоквартирного жилого дома. Ряд обращений касался соблюдения их трудовых прав, в том числе были вопросы по пенсионному обеспечению, также были приняты предложения по совершенстованию законодательства.

Часть вопросов решалась на месте. В частности обратилась пожилая жительница Анабарского района которая проживает в Нерюнгри, которая в силу сложной жизненной ситуации просила решить вопрос о материальной помощи. который был решен на месте. В администрации Анабарского района пояснили, что жительница имеет право один раз в два года обратиться за материальной помощью, и она будет ей выделена.

Обратилась пенсионерка, жительница села Большая Хатыми, учительница по профессии, после своего обращения она получит с супругом временное жилье в маневренном жилом фонде города Нерюнгри, так как она состоит в очереди на получение нового жилья по переселению из ветхого и аварийного жилого фонда. Во временном жилье она будет проживать до момента получения её нового жилья по программе переселения, которое состоится достаточно скоро.

По всем вопросам, которые не удалось решить на месте, у заявителей были приняты письменные обращения и приняты в работу.

«Нашу поездку в Нерюнгринский район мы считаем плодотворной и продуктивной. Провели рабочие встречи с главой Нерюнгринского района Виктором Станиловским, главой города Нерюнгри Леонидом Олейником, главой поселка Чульман Сталиком Дерягиным. Встретились с партактивом «Единой России» в Нерюнгринском районе. Также плотно поработали с секретарями первичных отделений» — сообщил Андрей Петров зампредседателя комиссии политсовета по обращениям граждан.

По окончании каждого рабочего дня руководитель Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Республике Саха (Якутия) Елена Голомарёва с партийцами подводила предварительные итоги, обращая внимание на наиболее актуальные и проблемные моменты в Нерюнгринском районе.

«Я благодарю Александра Кошукова депутата Госсобрания Якутии, руководителя местной приемной партии. Он выразил готовность постоянно и активно помогать жителям района в решении всех их вопросов, в штате приемной будет предусмотрен юрист правозащитного центра. Нерюнгринцы могут рассчитывать на постоянную и эффективную юридическую, консультационную, организационную помощь, в которой мы будем задействовать все ресурсы, включая партийные!», — прокомментировала Елена Голомарева, руководитель региональной общественной приемной партии ЕР.