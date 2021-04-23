Личностный рост – в тренде. Что читают якутяне онлайн

Якутия возглавила рейтинг самых читающих регионов Дальнего Востока. Республика заняла первую строчку составленного ко Всемирному дню книг и авторского права рейтинга по количеству пользователей электронных библиотек. Рейтинг составлен на основе обезличенных данных абонентов МегаФона, использующих сервис «МегаФон Книги» в первом квартале 2021 года.

Интересно, что среди мобильных читателей в Республике Саха (Якутия) женщин оказалось больше, чем мужчин. Причем, и те, и другие проявили единодушие в выборе формата – большинство предпочитают чтение прослушиванию аудиокниг. Чаще электронными библиотеками в крае пользуются абоненты в возрасте 33 — 38 лет. Наслаждаться чтением онлайн жители республики предпочитают по понедельникам.

В основном в Якутии читают любовное фэнтези, космическую фантастику и современную русскую литературу. Самой же читаемой книгой первых трех месяцев этого года стала посвященная теме личностного роста «Подсознание может все!» Джона Кехо. В топе бестселлеров есть и другие труды на схожую тематику – «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели» Джо Диспенза и «7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности» Стивена Кови.

Самыми же востребованными писателями у якутян стали фантасты Андрей Ливадный и Макс Глебов, а также признанный мастер детективного жанра Александра Маринина.

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