Лично убедился! Айсен Николаев опровергает стереотипы

Глава Якутии Айсен Николаев рассказал в своем телеграм-канале о социальном доме-интернате им. Кэт Марсден в селе Сосновка:

Сегодня хочу рассказать вам о социальном доме-интернате имени Кэт Марсден в селе Сосновка, который стал родным домом для десятков людей. Я побывал там во время своего рабочего визита в Вилюйский улус.

🔸Это первый в нашей стране социальный дом-интернат нового типа. В прекрасном трехэтажном здании общей площадью порядка 5000 кв.м. созданы все условия для комфортного проживания и надлежащего ухода за престарелыми людьми и гражданами с ограниченными возможностями здоровья.

🔸Существует мнение, что в домах-интернатах люди просто доживают в одиночестве и унынии. Но побывав в этом доме, я еще раз убедился, что это абсолютно ошибочное мнение — жизнь тут кипит. Жильцы празднуют Дни рождения, находят свое истинное счастье и даже строят семьи. Они сажают огород и бережно за ним ухаживают, собирают долгожданный урожай. Все как дома.