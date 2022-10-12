Лиана Данилова: Работа с кадрами – мое призвание!

Генеральный директор ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», член-корреспондент РАН Михаил Лебедев поздравил специалистов и руководителей отдела кадров структурных подразделений с Днем кадровых работников.

Приветствуя кадровиков обособленных институтов и службы управления персоналом ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» Михаил Лебедев отметил, что деятельность кадров — это важная часть всей организации, выполняющая ответственную миссию — четкого и комфортного выстраивания отношений в коллективе. «Ваша работа помогает в научно-организационной деятельности, в воспитании молодого поколения научного сообщества. Поэтому ваш труд важен и ценен. К тому же профессиональный кадровый работник должен быть стрессоустойчив и ориентирован на общение с сотрудниками организации, чтобы разъяснять возникшие вопросы и регулировать конфликты в сфере труда. Спасибо вам за вашу работу, ответственность и креативность в работе» — сказал Михаил Лебедев.

Лучшие из лучших отмечены благодарственными письмами руководства.

Начальник отдела управления персоналом, документации и архива Лиана Данилова за добросовестный труд и профессиональное мастерство награждена Почетной грамотой Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук».

Лиана Викторовна связала свою судьбу с кадровой службой 11 лет назад, 3 из которых — в ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». Фронт работы довольно большой, ведь численность штатных работников организации -около 1200 человек в 7 обособленных институтах. Спектр обязанностей обширен — отдел под руководством Лианы Викторовны занимается документооборотом, архивом и другими организационными вопросами.

Как рассказала Лиана Данилова, работа направлена на поддержку и помощь научным светилам, поэтому она очень интересна. Сложности бывают, но коллектив дружный. В последние годы он омолодился. Неоценима помощь наставников, имеющих большой опыт в деятельности кадровиков.

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«Я проходила после школы профориентационные тесты, по результатам которых четко было определено, что мне нужно работать в сфере «Человек-человек» ,то есть работать с людьми. Так получилась, что моя судьба связана со службой кадров. Сегодня я уверенно говорю, что это мое призвание!» — поделилась Лиана Данилова.

Коллектив ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» от всей души поздравляет коллег с профессиональным праздником и желает успехов! Пусть ваш выбор всегда будет безошибочным, а доверие — оправданным.