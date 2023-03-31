Льготы по транспортному и земельному налогам для организаций

Организациям необходимо своевременно подать заявления на льготу по транспортному и земельному налогам

Для применения установленных законодательством льгот по транспортному и земельному налогам за 2022 год организация вправе подать в любой налоговый орган заявление о предоставлении льготы, а также подтверждающие документы.

Узнать о праве на налоговую льготу за 2022 год можно с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам» на сайте ФНС России.

Заявление о льготах подается по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@. Этим же Приказом утверждены Порядок заполнения формы и электронный Формат для его направления по каналам ТКС.

Заявление учреждение может подать в выбранную инспекцию одним из следующих способов: на бумаге — лично, через представителя (действующего на основании доверенности) или заказным письмом по почте; в электронном виде — по каналам ТКС. Крайний срок подачи в налоговый орган заявления о предоставлении льгот по земельному и транспортному налогам законодательно не установлен.

При этом необходимо учитывать, что для обеспечения полноты уплаты налогов налоговыми органами будут направляться налогоплательщикам — организациям (их обособленным подразделениям) сообщения об исчисленных суммах транспортного и земельного налогов. Сообщение составляется на основе информации, имеющейся у налогового органа, в том числе результатов рассмотрения заявления о налоговой льготе. Если на дату формирования сообщения у налогового органа нет информации о заявленной организацией льготе, в него будут включены суммы исчисленных налогов без учета льгот, что может привести к выявлению недоимки или перерасчету налога.

В этой связи Управление ФНС России по Республике Саха (Якутия) рекомендуют налогоплательщикам представить заявления о налоговых льготах за 2022 год до 1 апреля 2023 года.

Налоговые органы рассматривают заявление в течение 30 дней (этот срок может быть увеличен не более чем на 30 дней). По результатам его рассмотрения уведомляют налогоплательщика о предоставлении льготы (либо сообщить об отказе от предоставления).

Также напоминаем о необходимости представления в налоговый орган Согласия налогоплательщика на представление налоговым органом в адрес органов государственной власти Республики Саха (Якутия) сведений об объемах фактически использованных налоговых льгот, а также сведений о состоянии уплаты обязательных налоговых платежей по форме КНД 1110058, утвержденной приказом ФНС России от 14.11.2022 NЕД-7-19/1085@.