Льготы без сбора документов — по карте «Моя Якутия»

Министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова

В 2021 году без подачи заявления и сбора документов можно было получить 17 социальных услуг, полностью переведённых на цифровой формат. Об этом сообщила министр труда и социального развития Якутии Елена Волкова в ходе отчёта органов исполнительной власти по результатам деятельности на 2021 год, состоявшемся 12 февраля на каналах НВК «Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим».

Так, в беззаявительном режиме с использованием электронных баз данных можно получать региональную социальную доплату к пенсии, дополнительные социальные пенсии при наступлении 70-летнего возраста.

Целевой капитал «Дети столетия», внедрённый в Якутии по инициативе главы Якутии Айсена Николаева в честь 100-летия автономии и Года матери в республике, тоже назначается в проактивном режиме, без необходимости подачи заявления. Эта работа проводится, чтобы человеку было удобно, быстро и комфортно получать государственную услугу.

Заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина сообщила что к 2030 году все виды социальной помощи – федеральные, региональные, муниципальные – перейдут на единый проактивный стандарт, без подачи заявлений и сбора документов.

«Сегодня в Якутии 97% массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг переведены в электронный формат. 62% жителей республики имеют подтверждённую учётную запись на портале государственных и муниципальных услуг. А это им даёт возможность пользоваться социальными услугами быстрее, без лишнего сбора документов, соответственно, получать услуги в срок», – сказала она.

По сравнению с прошлым годом на 39% выросло число заявлений, поданных якутянами через портал Госуслуг.

Упрощённый порядок получения льгот без сбора документов предоставляет внедрённая в прошлом году карта жителя республики «Моя Якутия».

«В ней содержатся полные сведения о гражданине, о его льготной категории или его отсутствии. Возможности карты в дальнейшем будут расширяться», – поделилась планами вице-премьер.

На многофункциональную карту, которую может получить каждый якутянин, можно получать социальные выплаты: пенсии, пособия, стипендии, можно оплачивать льготный проезд в общественном транспорте.

Карта подтверждает льготный статус, поэтому расплачиваясь ею, можно получать дополнительные скидки. В прошлом году карту жителя Якутии получили почти 28 тысяч человек.