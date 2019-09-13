Льготные кредиты стали доступнее

В последние годы в нашей стране особое внимание уделяется развитию малого бизнеса как одной из важных составных экономики. Правительство ведет активную работу, направленную на создание комфортной бизнес-среды, разрабатывают новые программы для дальнейшего развития сегмента малого бизнеса. Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из ключевых направлений деятельности Россельхозбанка. Сегодня мы беседуем с финансовым экспертом, директором регионального филиала одного из самых крупных и устойчивых банков России – АО «Россельхозбанк» Василием ТИМОФЕЕВЫМ.

— Василий Васильевич, Россельхозбанк принято считать банком для кредитования сельского хозяйства, как на самом деле обстоят дела?

— Действительно, традиционно Россельхозбанк воспринимался как банк АПК. На сегодня Банк предлагает широкий выбор кредитных программ с учётом специфики деятельности организаций. Работаем со всеми формами бизнеса – крупными, средними, малыми и микропредприятиями. В банке разработана продуктовая линейка для каждого вида бизнеса, используем индивидуальный подход и настроены на сотрудничество. Набор услуг и предложений формируется исходя из нужд клиента – используем индивидуальный подход к каждому клиенту. Услуги Россельхозбанка постоянно совершенствуется, условия, которые мы предлагаем, достаточно выгодны, «в рынке».

— Что уже делается Россельхозбанком для поддержки малого и среднего бизнеса?

— Банк активно использует все действующие механизмы льготного кредитования предприятий предоставляемые государством. Так по линии Министерства сельского хозяйства сектор АПК, может рассчитывать на получение льготных кредитов по ставке не выше 5% годовых*. По линии Министерства экономического развития на получение льготных кредитов по ставке не выше 8,5% годовых**.

— На сколько льготные кредиты доступны? С какими сложностями сталкиваются фермеры при оформлении?

— Не секрет, что предприниматели стараются максимально оптимизировать (уменьшить) налогооблагаемую базу, декларируя нулевые или отрицательные результаты хозяйственной деятельности, что приводит к отказам в кредитах.

Кроме этого, основные факторы – это отсутствие качественного ведения документации, бухгалтерского и финансового учета. Зачастую фермеры не уделяют этому должного внимания и при необходимости не могут собрать и предоставить в банк пакет документов.

Именно поэтому, недавно в Россельхозбанке стартовало упрощенное кредитование малых форм хозяйствования по минимальному списку документов – «МикроАПК». К примеру, для ИП ГКФХ — это паспорт, учредительные документы, справка о финансовом состоянии по форме банка, налоговая декларация. Срок рассмотрения заявок — в среднем 5 рабочих дней. Сумма кредита по данной программе от 100 000 рублей до 5 000 000 рублей. Срок кредита — до 12 мес.

Сейчас мы уже отмечаем, что спрос на кредиты Банка повысился. По новой программе уже выдан первый кредит. Его получил ИП ГКФХ СЛЕПЦОВА Надежда Павловна из с. Чапаево Хангаласского улуса. В настоящее время Россельхозбанк готов полностью удовлетворить потребность фермеров республики в кредитных ресурсах по данной программе.

— Требования к заемщикам?

— По данной программе заявку на оформление кредита может подать любое юридическое лицо, кроме сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных производственных кооперативов, кредитных потребительских кооперативов, включая сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы, гарантийных фондов. государственных и муниципальных унитарных предприятий. А так же индивидуальные предприниматели, в т.ч. ИП ГКФХ, занимающиеся производством растениеводческой, животноводческой продукции либо приобретающие сельскохозяйственную продукцию для переработки (предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, животноводческие и птицеводческие предприятия и др.).

— Спасибо за интересную беседу. Думаю, что теперь наши читатели будут лучше ориентироваться в финансовых вопросах.

В банке продолжается прием заявок на получение льготных кредитов по минимальному списку документов. Все интересующие вопросы аграрии могут задать сотрудникам регионального филиала Банка по телефону: 8(4112) 402-127.

*В соответствии с Проставлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года №1528

** В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764

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