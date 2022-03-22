Льготные ипотечные программы продолжают действовать

Консультационный центр ДОМ.РФ сообщает, что наибольшее число обращений сейчас связано с условиями реализации льготных ипотечных программ: «Льготная», «Семейная», «Дальневосточная» ипотека.

Программы сохранены, работают на прежних условиях. Кроме того, по кредитам, которые уже выданы, ставки поменяться не могут. Если кредитная организация по каким-либо причинам повысила ставку по оформленному займу, необходимо обратиться в Банк России и в суд, поскольку такие действия неправомерны.

В Консультационном центре также объясняют, какими механизмами могут воспользоваться ипотечные заемщики для снижения финансовой нагрузки. Например, с помощью материнского капитала можно погасить часть кредита, уменьшить его срок или снизить текущую платежную нагрузку, что даст экономию по процентам и снизит переплату по кредиту. Материнский капитал используется и в качестве первоначального взноса.

Кроме того, льготную ипотеку можно совмещать с другими мерами поддержки — выплатами многодетным семьям на погашение части кредита, региональными программами, а также налоговыми вычетами: за покупку жилья (до 260 тыс. рублей на человека) и за уплаченные проценты по ипотеке (до 390 тыс. рублей). Для граждан, оказавшихся в различных трудных жизненных ситуациях, доступен механизм кредитных каникул, позволяющий взять отсрочку или временно снизить ежемесячные платежи.