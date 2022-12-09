Льготную ипотеку завершат декабрем 2022: чем ее заменят?

Последние две недели не утихают разговоры по поводу дальнейшей судьбы льготной ипотеки на новостройки. Программа завершает свое действие 31 декабря. Будет ли она продлена — пока неизвестно. Сейчас в Минфине и ЦБ изучают возможные последствия отмены программы для рынка недвижимости. Сами банкиры и девелоперы надеются на продление льготной ипотеки. Плюсы возможной отмены программы — снижение цен на новостройки и повышение привлекательности «вторички» и ИЖС. Минусы — падение спроса, заморозка проектов, банкротства и замедление роста экономики, сообщает РБК.

Льготная ипотека искажает спрос

Как сказал Облгазете Константин Селянин, финансовый аналитик, кандидат экономических наук, благодаря льготной ипотеке строительная отрасль выросла. Но она сделала жилье недоступным. Рост цен за последние годы колоссальный. А это означает, что льготы получили не граждане, а застройщики и смежные отрасли.

Конечно, государство могло бы и дальше субсидировать строителей, но реалии изменились. Сейчас мы имеем дефицит бюджета порядка 1,3 трлн рублей, а в будущем – порядка 3 трлн. И уже не можем позволить себе тратить на субсидирование льготной ипотеки около 300 млрд рублей.

Так что льготную ипотеку, видимо, не продлят. Или продлят, но на других условиях. Скажем, сделают ее адресной, чтобы поддержать не заемщиков вообще, а самые незащищенные категории. Либо субсидированная ставка будет применяться при покупке жилья по цене не дороже определенной суммы. И устанавливать цену надо на квадратный метр, а не на квартиру в целом. Иначе начнут строить студии площадью три квадрата.

Отмена льготной ипотеки несомненно выявит реальный платежеспособный спрос на жилье. И он будет значительно меньше, чем сейчас. Ведь не секрет, что многие рассматривают покупку квартир как инвестиции. Такие сделки государство не должно субсидировать. И строители вынуждены будут либо уменьшить объемы строительства жилья, либо снизить цены.

Что думают люди

Треть россиян выступили за продление льготной ипотеки на новостройки под семь процентов годовых в 2023 году. Свое мнение по поводу судьбы программы они выказали для исследования банка «Открытие» и компании «Росгосстрах», сообщают РИА Новости.

В исследовании приняли участие более тысячи россиян в возрасте 18-65 лет из городов с населением более 100 тысяч человек. За продление льготной ипотеки и других подобных программ из них выступили почти 90 процентов опрошенных. 47 процентов завили, что существовать дальше нужно всем программам. За продление только льготной ипотеки на новостройки выступили 34 процента россиян, а за семейную — 24 процента.

Главные преимущества льготной ипотеки по мнению опрошенных: удешевление ипотечных кредитов (47 %), помощь в строительстве нового жилья (24 %), стимулирование рождаемости (23 %)

Главные недостатки: слишком много ограничений в условиях выдачи кредитов (44 %), стимулируют рост цен на жилье (41 %), размер кредита слишком мал, чтобы купить подходящее по качеству жилье (20 %)

Рассрочка вместо льготной ипотеки

Сейчас власти рассматривают новые варианты, которые смогли бы заменить льготную ипотеку. Например, готовят рассрочку на покупку жилья для некоторых категорий граждан. Проработкой такого механизма к 2024 году займутся Минфин, Минстрой, ЦБ и «ДОМ.РФ», сообщают Известия.

В частности, речь может идти об учителях, врачах, IT-работниках, узких специалистах в промышленности, считают в Госдуме.

В Минстрое РФ выступают за механизм поддержки спроса, который обеспечит устойчивость и строительной отрасли, и ценам на жилье. Об этом в интервью «Известиям» говорил замглавы ведомства Никита Стасишин. «Рассрочка — нужный механизм, в первую очередь для определенных категорий специалистов и граждан. Логично, если каждый регион такие категории будет определять самостоятельно — в зависимости от потребности в тех или иных профессионалах», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

— С учетом того, что речь идет о развитии строительной отрасли, вероятнее всего, новые инструменты будут распространяться именно на первичное жилье и станут своеобразной альтернативой или заменой льготной ипотеки на новостройки, — полагает Александр Якубовский.

Существующие механизмы приобретения жилья требуют трансформации — это неоспоримый факт, сказала «Известиям» заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова. По ее словам, сейчас рынок российской недвижимости зациклен на ипотечном кредитовании, и это ограничивает его развитие, а отсутствие альтернативы ипотеке не стимулирует банки к повышению ее доступности.

Минстрой за ипотеку от застройщиков, но при ставках 3-4%

Минстрой России разделяет обеспокоенность ЦБ по поводу ипотеки от застройщиков по околонулевым ставкам, но допускает ставки в 3-4%. Об этом заявил замглавы Минстроя России Никита Стасишин на конференции «Сбербанка» о девелопменте.

«Мы писали в Центральный банк, что сейчас мы вместе с застройщиками потихонечку-потихонечку выйдем на немного другие ставки, как раз 3-4-5%», — сказал Никита Стасишин. «Околонулевые — да, это не обсуждается, здесь объективна понятна обеспокоенность ЦБ. Но ставки не могут быть 10-12% по определению», — добавил замминистра.

Позицию замглавы Минстроя разделил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев. По его мнению, возможность субсидирования ипотеки должна быть, но не по очень низкой ставке. «Примерно 50% от ключевой ставки, ниже не надо», — допустил он.

ЦБ против ипотеки от застройщиков

Банк России выступает за отмену льготных программ от застройщика. По его словам, такие программы сопряжены с рисками, большая часть из которых ложится на покупателя квартиры. «Основная проблема с этим субсидирования в том, что по сути все основные риски мы переложили заемщика — на покупателя квартиры», — отметил Руслан Булатов. сообщает РБК

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор в 2023 году планирует ввести меры по ограничению рисков по ипотеке с околонулевыми ставками, которую предлагают застройщики. По данным ЦБ, стоимость квартиры по таким договорам на 20–30% завышена.