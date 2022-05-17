Льготная ипотека поможет вовлечь больше молодых кадров в ИТ-отрасль

Сотрудники российских ИТ-компаний смогут взять ипотеку по ставке 5%. Это ниже, чем проценты по некоторым другим программам льготного кредитования, и выгоднее рыночных условий.

«Мы надеемся, что льготная ипотека поможет вовлечь больше молодых талантливых кадров в ИТ-отрасль. Она введена наряду с другими мерами поддержки отрасли. Например, мы в регионе предоставили ИТ-компаниям финансовую помощь на сохранение рабочих мест, внесли отсрочку от уплаты арендных платежей для резидентов ИТ-парка, снизили до 1% на доход и 5 % на доход минус расход по упрощенной системе налогообложения», – прокомментировал министр инноваций Якутии Анатолий Семенов.

Кроме того, по предложению Минцифры России рассматривается возможность распространения инвестиционного налогового вычета на операторов связи, таким образом планируется возвратить компаниям часть налога на прибыль.

По мнению Николая Потапова (стартап компания «Ведроид электроникс»), льготная ипотека – достаточно привлекательный инструмент для любого айтишника.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники – граждане РФ в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

При этом максимальная сумма льготного жилищного кредита в населённых пунктах численностью менее 1 млн человек составляет 9 млн руб. А доход сотрудника с учётом НДФЛ за последние 3 месяца работы должен быть не менее 100 тыс. руб.

Для городов-миллионников максимальная сумма кредита – 18 млн. руб., доход сотрудника за последние 3 месяца с НДФЛ – не менее 150 тыс. руб. При этом регион определяется не по месту жительства работника, а по месту нахождения организации.

Предварительные заявки на льготную ипотеку уже принимают Сбер, «Альфа-банк», «Открытие», «ДОМ-РФ», ВТБ, «Абсолют-банк».

Напомним, программа льготного кредитования запущена в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 2022 года №805 для создания комфортных условий для работников ИТ-отрасли. Как отметил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, до конца 2024 года планируют выдать около 50 тыс. кредитов на общую сумму порядка 240 млрд руб.