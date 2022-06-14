Льготная ипотека от 4,7% – теперь и в АЭБ

Алмазэргиэнбанк начинает приём заявок на льготную ипотеку от 4,7% для IT-специалистов.

С 4 мая 2022 года в рамках пакета мер для поддержки IT-специалистов в России запущена программа льготной ипотеки для айтишников по ставке до 5% годовых. Специальная программа, направленная на поддержку российской IT-отрасли, будет работать до 31 декабря 2024 года.

Алмазэргиэнбанк вошел в число аккредитованных банков, которые могут выдавать займы по льготным условиям по ставке до 5% годовых на приобретение готовой или строящийся квартиры в новостройке, либо на строительство жилого дома.

Оформить ипотеку для IT-специалистов могут граждане РФ от 22 до 44 лет включительно, которые являются сотрудниками компании, чья деятельность касается сферы информационных технологий. При этом компания должна быть в соответствующем реестре Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Существуют требования по среднему доходу для заявителей – от 150 тысяч рублей в регионах-миллионниках и от 100 тысяч рублей в остальных регионах до вычета НДФЛ.

Условия ипотеки для IT-специалистов: льготная ставка составит от 4,7% до 5% годовых; размер первоначального взноса (возможно использование материнского капитала) – от 15% стоимости приобретаемой недвижимости; максимальная сумма кредита в регионах-миллионниках – 18 млн рублей, в остальных регионах – 9 млн рублей.

Подать заявку на ипотеку для IT-специалистов можно в офисах Алмазэргиэнбанка.