Льготная ипотека для якутян на строительство частного дома

В республике начинается реализация федеральной программы льготной ипотеки на строительство частных домов. Решением Правительства России теперь использовать льготную ипотеку по ставке до 7% на самостоятельную постройку частного дома.

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ дал поручение правительству республики о проведении целенаправленной работы для успешной реализации обновленной льготной ипотечной программы среди якутян.

По старым правилам льготную ипотеку можно было направить на покупку жилья от застройщиков и строительство индивидуальных домов только по договору подряда. С 1 июня 2022 года граждане могут за счет льготного кредита построить дом хозяйственным способом – самостоятельно без привлечения профессионального подрядчика.

Особенностью использования льготной ставки при самостоятельном строительстве дома является то, что ограничен срок строительства дома. Заемщику нужно в течение 12 месяцев с даты оформления кредита зарегистрировать право собственности на дом, построенный своими силами.

Кредитные средства перечисляются непосредственно заемщику. Максимальный размер займа по субсидируемой ставке в Республике Саха (Якутия) составляет 6 млн рублей.

Банк будет финансировать граждан с помощью траншей. Каждый транш перечислится на отдельном этапе строительства, после подтверждения завершения работ по предыдущему. При этом банк будет контролировать ход строительства дома для выдачи очередного транша.

На текущий момент заявки принимает Республиканское ипотечное агентство. Ожидается, что к льготной программе присоединятся и другие кредиторы. Правительство РС(Я) направило коммерческим банкам предложения по адаптации требований по кредитованию к условиям Якутии, чтобы как можно больше якутян смогли воспользоваться льготной ипотекой.