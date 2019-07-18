Льготная ипотека для молодых под 2% годовых

Программа с ипотечным кредитованием под 2% без первоначального взноса на 20 лет для молодых семей – такой механизм улучшения качества жизни разрабатывают для реализации в Дальневосточном федеральном округе. Заместитель Секретаря Регионального отделения, член Президиума Регионального политического совета ЯРО Партии «Единая Россия», народный депутат, председатель Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ Александр Сусоев отметил, что должен быть сдвинут возрастной критерий молодых семей.

«Статистика говорит, что в России продолжительность жизни увеличивается. Вместе с ней в стране поднят пенсионный возраст. А критерии определения молодых семей по возрасту остались те же. Будет справедливо, если возрастной критерий молодых семей будет увеличен», – высказался председатель Первичной профсоюзной организации студентов СВФУ, председатель Совета молодых депутатов при Госсобрании (Ил Тумэн) Александр Сусоев.

Он привел примеры, когда желающие принять участие в других госпрограммах отсеивались еще в период ожидания рассмотрения заявки.

«Мы знаем много случаев, когда по федеральной программе «Жилище» молодые семьи, состоящие в списке получателей льготы, просто автоматически вычеркивались из списка получателей такой льготы только из-за того, что одному из супругов исполнилось 36 лет. Это абсолютно неправильно. Необходимо увеличить возраст получателей льготы — с 35 до 39 лет. Тогда будет достигнута социальная справедливость, о которой всегда говорит наш президент Владимир Путин», – добавил Александр Сусоев.

Ранее в Российской газете сообщалось, что на льготную ипотеку Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики предусмотрено 15 млрд рублей.

Согласно проекту документа, льготная ипотека будет доступна для покупки, строительства или ремонта жилья. Кредит будет выдаваться сроком до 20 лет, без первоначального взноса.

«Максимальный размер займа составит 4 миллиона рублей. Мы предусмотрели в нашей госпрограмме на эти цели порядка 15 млрд рублей, сейчас будем докапитализировать Фонд развития Дальнего Востока и в этом году хотим начать работу. Мы с губернаторами обсуждали, что те региональные ипотечные агентства, которые существуют необходимо сохранить и подготовить к этой работе. Мы хотим поддержать людей, которые заявили о индивидуальном строительстве на «дальневосточном гектаре» и молодые семьи, которые готовы приобретать жилье эконом-класса», – озвучил изданию глава ведомства Александр Козлов.