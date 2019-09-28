Левану сбрили бороду на «Вечернем Урганте»

Леван Горозия стал гостем шоу «Вечерний Ургант».

Он уже неоднократно бывал в гостях у этой передачи, но в качестве независимого артиста пришел впервые. Этот статус тут же обшутил Ургант: «Тебе очень идет белый цвет. И никогда не шел черный».

Ведущий захотел избавить рэпера еще от одного атрибута, с которым ассоциируется его прежний лейбл, — бороды. Он побрил Левана прямо на сцене — а потом рэпер уже в новом имидже исполнил сингл «Никто кроме нас».

Леван подтвердил, что не может исполнять песни, выпущенные за время сотрудничества с лейблом Black Star и не имеет права писать на афишах своих концертов имя «L’One».

Горозия рассказал, что приступил к разработке полнометражного кино:

«Я буду снимать кино как режиссер. Это будет фильм для молодежи от молодежи. Мое творчество всегда было про мотивацию, фильм от этого никуда не уйдет».

Первый концерт возрожденной группы Marselle пройдет в московском «Главклубе» 21 ноября.