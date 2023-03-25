25.03.2023
09:37
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Светская хроника

Леван Горозия приехал в Якутск

Утром в Якутск прилетел Леван Горозия Посмотрите, как он смотрит на оладушки!! Наш парень, сообщает тгк Муус Устар

Фото: тгк Муус устра
Источник: тгк Муус устра

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