Леван Горозия приехал в Якутск

Утром в Якутск прилетел Леван Горозия Посмотрите, как он смотрит на оладушки!! Наш парень, сообщает тгк Муус Устар

Фото: тгк Муус устра Источник: тгк Муус устра

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