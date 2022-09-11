11.09.2022
10:01
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Якутск
Леван Горозия о выступлении в Якутске
На этой фотографии 96-97 года мы с моим братом стоим на Площади Победы в городе Якутске.
Через 300 метров наша 21-я школа.
Через 350 наш дом на улице Богатырева 4/1.
Всё рядом и мы рядом с братом.
Записывая песню «Здравствуй, Якутск»я, конечно, мельком думал о выступлении на День Города и как это может быть красиво, но время шло и было понятно, что уже не в этом году.
Но жизнь любит преподносить сюрпризы.
И 5 дней назад нам позвонили и предложили сыграть концерт.
В Якутске.
На Площади Победы.
В День Города.
Через 300 метров наша 21-я школа.
Через 350 наш дом.
Все рядом и мы рядом с братом.
11 сентября.
Встречай меня, мой район!
Источник: тгк gorozia_levan
Один комментарий на «Леван Горозия о выступлении в Якутске»
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Как хорошо смотрелся памятник, без этого ужасного зелёного дома. Кому пришла в голову идея построить этот дом, и обшить его?