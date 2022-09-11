Леван Горозия о выступлении в Якутске

На этой фотографии 96-97 года мы с моим братом стоим на Площади Победы в городе Якутске.

Через 300 метров наша 21-я школа.

Через 350 наш дом на улице Богатырева 4/1.

Всё рядом и мы рядом с братом.

Записывая песню «Здравствуй, Якутск»я, конечно, мельком думал о выступлении на День Города и как это может быть красиво, но время шло и было понятно, что уже не в этом году.

Но жизнь любит преподносить сюрпризы.

И 5 дней назад нам позвонили и предложили сыграть концерт.

В Якутске.

На Площади Победы.

В День Города.

Через 300 метров наша 21-я школа.

Через 350 наш дом.

Все рядом и мы рядом с братом.

11 сентября.

Встречай меня, мой район!