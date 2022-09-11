11.09.2022
10:01
1160

Якутск

Леван Горозия о выступлении в Якутске

На этой фотографии 96-97 года мы с моим братом стоим на Площади Победы в городе Якутске.

Через 300 метров наша 21-я школа.
Через 350 наш дом на улице Богатырева 4/1.

Всё рядом и мы рядом с братом.
Записывая песню «Здравствуй, Якутск»я, конечно, мельком думал о выступлении на День Города и как это может быть красиво, но время шло и было понятно, что уже не в этом году.

Но жизнь любит преподносить сюрпризы.

И 5 дней назад нам позвонили и предложили сыграть концерт.
В Якутске.

На Площади Победы.
В День Города.
Через 300 метров наша 21-я школа.
Через 350 наш дом.
Все рядом и мы рядом с братом.
11 сентября.

Встречай меня, мой район!

Источник: тгк gorozia_levan
Один комментарий на «Леван Горозия о выступлении в Якутске»
  1. Елена 11.09.2022 13:00

    Как хорошо смотрелся памятник, без этого ужасного зелёного дома. Кому пришла в голову идея построить этот дом, и обшить его?

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх