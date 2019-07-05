Летучий вирус: как уберечься от кори

Мы почему-то привыкли считать корь детской болезнью. Но медицинская статистика говорит о другом: до 42% заразившихся этой инфекцией – взрослые люди. Что же такое корь, как она проявляется и чем опасна для взрослого человека? Об этом мы говорим с врачом-инфекционистом Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи Татьяной ЛЕВИНОЙ. Так сказать, небольшой медликбез.

— Что такое корь, Татьяна Павловна, и может ли она угрожать взрослому человеку?

— Корь – это острое инфекционное вирусное заболевание, обладающее высокой степенью контагиозности, вирус кори нельзя недооценивать. Особенно во взрослом возрасте. Корь у взрослых протекает гораздо тяжелее и с более серьезными последствиями, чем у детей. После двадцати лет болезнь протекает очень тяжело и длительно. Более того, во взрослой жизни чаще всего вирус провоцирует развитие осложнений. Среди осложнений следует особо отметить отек мозга, энцефалиты, менингиты вторичного характера. Поэтому следует знать первые его признаки, чтобы не упустить момент и вовремя начать лечение.

Между прочим, детьми корь переносится проще и требует лечения дома, у взрослых же протекает с большими проблемами и почти всегда требует нахождения пациента в стационаре.

— Как же можно заразиться?

— Основной путь его передачи – воздушно-капельный, может передаваться при разговоре с больным человеком, кашле, чихании. Также не исключено заражение через общие предметы обихода, если они не подвергались обработке моющими средствами после контакта с носителем вируса. Входными воротами для вируса кори становятся слизистые оболочки носовой и ротовой полости, реже – глаз.

Стоит помнить, что вирус кори отличается очень высокой летучестью и может распространяться по вентиляционным трубам и шахтам лифтов, а значит, моментально заразиться могут люди, живущие на разных этажах одного дома?

— Как корь проявляется?

— Первые признаки заболевания корью — недомогание, общая слабость, ломота в теле, головная боль, кашель, насморк, повышение температуры до 38 градусов и выше, вы можете заметить появление на коже характерной сыпи: сначала появляются белесые точки, окружённые алым ободком на слизистой оболочке ротовой полости, через несколько дней точки исчезают, а на коже появляются пятна ярко-красного цвета, слегка приподнятые над поверхностью. Вначале их можно заметить на голове: по линии роста волос, на щеках, в районе ушных раковин. Затем сыпь опускается ниже, на всё тело. Этап выраженной симптоматики с характерной сыпью может длиться до 14-17 дней, но, начиная с третьего дня появления высыпаний на коже, инфекция идёт на спад, и человек перестаёт быть заразным для окружающих.

— Симптомы на первый взгляд схожи с обычной простудой?

— Да, и это может усыпить вашу бдительность.

НО: при кори температура тела, измеренная утром, обычно выше, чем вечерняя! При респираторных заболеваниях картина выглядит с точностью до наоборот.

— Судя по фото в интернете, сыпь при кори почти сплошная! Пигментация на теле после перенесенного заболевания остается?

— Нет, коревая сыпь не оставляет следов на теле.

— В детских коллективах, где появляются больные корью дети, конечно, устанавливается карантин?

— Да, согласно санитарным правилам 3.1.2952-11 от 28 июля 2011 года, при выявлении очага инфекции в дошкольных организациях и общеобразовательных учреждениях, а также в организациях с круглосуточным пребыванием взрослых с момента выявления первого больного до 21 дня с момента выявления последнего заболевшего в коллектив не принимаются лица, не болевшие корью и не привитые против нее, а за лицами, общавшимися с больным корью, устанавливается медицинское наблюдение в течение 21 дня с момента выявления.

— Кому надо остерегаться контактов с больным человеком в первую очередь?

— Особенно опасен контакт с больным корью для беременных, поскольку вирус может оказать неблагоприятное влияние на развитие плода. Чем меньше срок беременности, тем более серьезны последствия влияния вируса на плод.

— Как же себя обезопасить?

— Без сформированного иммунитета от инфекции человека ничто не способно защитить. Единственный выход — вакцинопрофилактика. Кстати, есть определенная группа специалистов, которым прививаться необходимо обязательно, это медики, педагоги, работники сферы обслуживания, все, кто общается с большим количеством людей.