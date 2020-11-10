Летучий отряд «Железного Феликса» проверил бильярдные залы Якутска

Итоги мониторинга объектов массового пребывания граждан на предмет соблюдения санитарно-противоэпидемических требований

По ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ, начиная с 24 октября 2020 года, составлено 44 протокола, все направлены в Якутский городской суд. Рассмотрено 9 дел о наложении штрафа от 30 000 до 150 000 рублей, в отношении 2 учреждений вынесены предупреждения. Об этом сообщает Административная комиссия г. Якутска.

По ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ составлено и передано в суд 15 протоколов. Из них в отношении 14 приняты решения о приостановлении деятельности.

«За период с 24 октября по 10 ноября в отношении 22 питейных заведений составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ. Три заведения привлечены к ответственности по ч. 2 ст. 20.6.1 КоАП РФ», — отметил председатель Административной комиссии г. Якутска Феликс Антонов.

10 ноября сводная группа Оперативного штаба г. Якутска осмотрела пять развлекательных заведений (бильярдные залы): «Твоя игра» по ул. Лермонтова, 64/1, «Леман» по ул. Лермонтова, 66, «Космобол» по ул. Красильникова, 8, «Империя» по ул. Рыдзинского, 33, «Грикон» по ул. Богдана Чижика, 29.

В ходе контрольного рейда нарушений не выявлено. С работниками заведений проведены профилактические беседы.

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Городской оперативный штаб по противодействию распространению коронавирусной инфекции напоминает владельцам, руководителям объектов торговли, общепита и развлекательных организаций о необходимости строгого соблюдения масочного режима для продавцов, кассиров и покупателей, мастеров и клиентов. Обслуживание клиентов, покупателей без защитных масок строго запрещено. Также владельцы и администраторы торговых объектов обязаны не допускать массового скопления граждан и обеспечить допуск покупателей в торговые залы, исходя из требования не более 1 покупателя на 4 кв. м торговой площади.

Только неукоснительное соблюдение санитарных требований и правил поведения, установленных указом Главы РС (Я) от 27 апреля 2020 года № 1143 в период режима повышенной готовности, может предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции и введение жестких ограничительных мер.

Уважаемые горожане! Если вы стали свидетелями нарушения масочного режима в магазинах или общественном транспорте, других местах массового пребывания людей, сообщите об этом по телефону единой приемной Окружной администрации: 31-90-90.