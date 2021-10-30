Летом Якутия примет более 40 театров России

Якутск с рабочим визитом посетили руководители Александринского театра художественный руководитель Валерий ФОКИН и директор Сергей ЕМЕЛЬЯНОВ. В ходе визита состоялась встреча с министром культуры и духовного развития Якутии Юрием КУПРИЯНОВЫМ, государственным советником Андреем БОРИСОВЫМ. Стороны договорились о проведении в 2022 году, в рамках празднования 100-летия Якутской АССР, Дней Александринского театра в Якутске.

Как рассказал художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин, в Якутске Дни Александринского театра состоятся летом. Также в этот период планируется провести первый конгресс национальных театров России. Предполагается пригласить представителей более 40 театров страны.

— Идея объединения национальных театров России чрезвычайно важна. Хотим учредить ассоциацию национальных театров страны. Республика Саха (Якутия) будет занимать одно из первых мест, тк это регион с особой театральной культурой, — отметил Фокин.

В свою очередь министр культуры и духовного развития Якутии подчеркнул, что приезд в Якутск гостей из Александринского театра помог не просто наладить диалог, а четко определить вектор предстоящей работы. По его мнению предстоящий конгресс будет иметь мощный эффект для развития театрального искусства по всей стране.