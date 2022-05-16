Летом в селе Бясь-Кюель начнут строительство школы

Для школьников села Бясь-Кюель, которое прошлым летом пострадало от природного пожара, построят новую школу на 150 мест. На днях там определили подрядчика, работы начнутся этим летом. Новое образовательное учреждение будет построено по поручению президента РФ Владимира Путина.

«Важно создать условия, чтобы дети Бясь-Кюеля могли получать качественное и современное образование. Строительство новой школы в селе Бясь-Кюель – наша общая ответственность. Важно, чтобы работы выполнялись качественно и по графику», – сказал ранее глава республики Айсен Николаев.

Завершить строительство школы планируется до конца 2023 года. Школа будет полностью укомплектована мебелью и оснащена учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками.

«Контракт на выполнение работ заключен с ООО ИСК «Союз». Согласно техзаданию, в новом двухэтажном каменном здании на 150 мест будут учебные классы, лаборантские и мастерские, актовый и спортивные залы, библиотека, столовая с пищеблоком, а также медкабинет и административные помещения. Школа будет сдана «под ключ»», – сообщил генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» Петр Кушкирин.

Сегодня дети села Бясь-Кюель учатся в старом деревянном здании 1982 года постройки. Всего в учебном заведении насчитывается 134 школьника.