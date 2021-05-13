Летом ТЮЗ закроют на ремонт

В настоящее время зрительный зал Театра юного зрителя Якутии закрыт, сообщает пресс-служба театра. В 2019 году здание было признано аварийным.

Накануне с рабочим визитом Театр юного зрителя посетил зампред правительства республики Сергей Местников. В ходе визита состоялась рабочая встреча с первым заместителем министра культуры и духовного развития республики Владиславом Левочкиным и с руководителями театра Матреной и Алексеем Павловыми. Обсуждались главные проблемы театра, гости осмотрели территорию и здание театра, на котором видны глубокие трещины и разрушенная кладка стены.

Здание театра было построено еще в 1964 году. В 2015 году были проведены укрепительные работы, в том числе был укреплен пристрой, где сегодня снова образовалась трещина. Повторное обследование состояния здания проводилось в 2019 году. По итогам была выявлена потеря устойчивости почвы, в результате чего наблюдались движение фундамента и разделение пристроя, а в октябре 2019 года закрыли зрительный зал из-за опасности обрушения здания.

После осмотра Сергей Местников поручил провести укрепительно-ремонтные работы в здании театра.

Художественный руководитель театра Алексей Павлов отметил:

«Очень отрадно, что правительство нашей республики поддержало наш театр в решении нашего самого главного вопроса – безопасность. В театре укрепят несущие конструкции, которые утратили прочность, также планируем косметический ремонт».

Ремонт начнется уже этим летом, сотрудники театра выразили надежду, что осенью они встретят своих юных зрителей в своем зале, где «загорались звезды».