Лето — жаркая пора для селекционеров

Питомник конкурсного сортоиспытания озимой ржи

Короткое северное лето — жаркая пора для ученых-растениеводов Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства им. М.Г. Сафронова, обособленного подразделения ФИЦ «ЯНЦ СО РАН». За три месяца они успевают провести большой объем полевых работ, направленных на развитие растениеводства в Республике Саха (Якутия).

На семи научных стационарах, расположенных в Хангаласском улусе возле села Ой и города Покровска проводятся селекционные работы с картофелем, зерновыми (овес, ячмень, пшеница, озимая рожь), кормовыми (горох, вика, житняк, пырейники, кострец безостый, овсяница) и ягодными (черная смородина, малина, жимолость) культурами. Учеными ЯНИИСХ разрабатываются экологически безопасные агротехнологии на основе комплексного применения удобрений и биологических препаратов из местных штаммов азотфиксирующих бактерий, а также научно-обоснованные технологии возделывания полевых кормовых культур. Такие кормовые культуры применяются для заготовки грубых, пастбищных, сочных и объемистых кормов, обеспечивающих сохранение и повышение плодородия мерзлотных почв Центральной Якутии. Кроме того, учеными проводятся работы по интегрированной защите растений от вредных организмов в севооборотах, по повышению качества и урожайности сельскохозяйственных культур. На производственных участках ведется и размножение оригинальных семян районированных сортов различных сельскохозяйственных культур.

Участок «Бэлэнтэй», питомник селекции картофеля

На участке «Лиман» в селе Хоробут Мегино-Кангаласского улуса лабораторией кормопроизводства изучаются продуктивное долголетие сеяных злаковых, бобово-злаковых травостоев и проводится сравнительная оценка адаптивности инорайонных сортов многолетних трав для сенокосного использования при лиманном орошении. Лиманным орошением называют однократное весеннее увлажнение почвы талыми водами методом затопления, оно применяется для повышения урожайности полевых культур и трав.

Научный стационар №36 по селекции и семеноводству зерновых культур

На участке Тураннаах в селе Мяндиги Амгинского улуса сотрудники лаборатории селекции и семеноводства кормовых культур изучают влияние длительного хранения семян многолетних трав в толще мерзлоты на их фенотипические характеристики. Кроме этого, на огромной площади в 19 гектаров ведется размножение оригинальных семян районированных сортов пырейника сибирского «Амгинский», люцерны «Якутская желтая», ломкоколосника ситникового «Манчаары» и «Боотур».

На этом поле изучается эффективность местных штаммов клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti при возделывании люцерны серповидной в условиях Центральной Якутии

Полевыми опытами в ЯНИИСХ занимаются четыре лаборатории — картофелеводства и агроэкологии, селекции и семеноводства кормовых культур, кормопроизводства, овощных и ягодных культур, а также группа по селекции и семеноводству зерновых культур. Работы проводятся на территории Хангаласского, Мегино-Кангаласского и Амгинского улусов.

Участок «Моойдоох», где проводятся опыты по изучению ресурсосберегающих способов с элементами адаптивно-ландшафтных систем земледелия в кормовом севообороте

В середине июля была проведена приемка полевых опытов по выполнению государственного задания по растениеводству, которые проводятся на площади более чем в 15 гектаров. В Хангаласском улусе полевые опыты принимала комиссия, в состав которой из числа сотрудников ЯНИИСХ вошли директор, член-корреспондент РАН Леонид Владимиров, ученый секретарь Марфа Скрябина, председатель научно-методического совета по растениеводству, доктор сельскохозяйственных наук Полина Охлопкова, члены научно-методического совета, кандидаты сельскохозяйственных наук Валентина Алексеева, Сахаяна Павлова и Наталья Габышева. В работе комиссии приняли участие и приглашенные эксперты — главный специалист Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия) Евдокия Ушницкая, заместитель начальника «Госсортоиспытания» Министерства сельского хозяйства РС(Я) Александра Алексеева и начальник отдела по семеноводству филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Саха (Якутия) Мария Плужнова. На приемке полевых опытов в Амгинском улусе приняли участие руководитель ГБУ «Служба земледелия РС(Я)» Афанасий Семенов, главный агроном Амгинского улуса Николай Гаврильев, главный агроном Амгинского районного филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РС (Я) Мария Федорова.