«LETO YAKUTIA»: В Вилюйске появился арт-объект

Теперь и в Вилюйске появился арт-объект в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

Напомним, что фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов в Год Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года Добрососедства, объявленного в ГО «город Якутск».

На протяжении пяти дней, с 13 по 18 августа, художник Николай Григорьев расписывал мурал на фасаде здания по адресу улица Ленина, 47/1 и провел два мастер-класса по изобразительному искусству для детей и подростков.

За четыре дня работы Николай создал мурал известного общественного деятеля 20 века – Степана Максимовича Аржакова. Именно его портрет хотели увидеть воспитанники Вилюйского детского дома, чье имя носит их дом, в котором они живут, растут и обучаются. Также пейзажем для героя картины стала река Вилюй. Тема реки как источника всегда будет актуальна и важна!

В процессе создания мурала не остались в стороне и сами местные жители. Воспитанники детского дома всячески помогали художнику при работе.

«Я отлично провел время, познакомился с замечательными людьми. Создал мура, которым многим пришел по душе. Воспитанники детского дома всегда старались помочь мне, даже если я отказывался от их помощи. По вечерам после работы заглядывал директор детского дома, помогал мне перетаскивать оборудование, краски. Приглашал на ужин домой, после длительного физического труда на свежем воздухе домашняя еда намного слаще и вкуснее. Очень зауважал его как человека и директора. Чувствуется, что Николай Николаевич живет и дышит своей работой! Только о воспитанниках и о будущих планах рассказывает», — делится впечатлениями Николай.

Вилюйск не баловал погодой художника. Последние незначительные штрихи он наносил под дождем и с привычной компанией мошек. Однако в указанный срок он успел, и работа под влагой не пострадала.

В финальный день город чествовал художника и студентов Якутского регионального отделения, которые всё лето трудились как волонтеры и приводили в порядок общий вид Вилюйска. А мурал стал красивой завершающей точкой яркого якутского лета и подарком городу к 385-летнему юбилею.

Под проливной дождь счастливые горожане фотографировались с муралом, танцевали под зажигательный флешмоб, устроенный студентами, и пели песни.

Однако на этом события в Вилюйске не закончились. Николай провел два мастер-класса. Первый для Вилюйского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей им С.М.Аржакова, второй – для Реабилитационного центра для несовершеннолетних (совместно с Благотворительным фондом «Харысхал»). Все материалы для мастер-классов были приобретены за счёт средств Гранта от Фонда президентских грантов и переданы в дар указанным учреждениям.

«Для мастер-класса выбрал три направления работ. Это работа по свету, по портрету и композиция для самых маленьких », – рассказывает художник.

Николай отметил, что среди участников есть очень талантливые дети. После похвалы и пожеланий дальше развивать свои способности, смущенные ребята робко приносили ещё свои работы и тихо радовались одобрительным словам.

«У кого-то талант приходит после большого труда, а у кого-то он уже есть – дано от природы. Я чуть подкорректировал их направление. Думаю, у них большое будущее! Мы обменялись номерами. Время у них еще есть, школьники же. Главное, не опускать руки и идти вперед!», — отметил художник.

Эти пять дней останутся незабываемыми как для художника, так и для самих жителей. А мурал, ставший украшением города, будет напоминать о тех ярких солнечных днях в сердцах маленьких участников.

Мурал в Вилюйске не первый и не последний арт-объект. Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает шагать по всей Якутии.

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Мероприятия фестиваля проходят при поддержке департамента ОМСУ, Министерства культуры РС (Я), Министерства по делам молодежи РС (Я), Министерства Предпринимательства, торговли и туризма РС (Я), Министерства спорта РС (Я), муниципальных администраций, общественных и волонтёрских организаций.

СПРАВКА:

Николай Григорьев окончил АГИКиИ по специальности художник — график, в данное время является методистом-преподавателем в Якутском художественном училище им П. П. Романова.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia