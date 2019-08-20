«LETO YAKUTIA»: В Удачном появился арт-объект

В Удачном появился арт-объект в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов в Год Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года Добрососедства, объявленного в ГО «город Якутск».

Сегодня в Удачном художница Софья Шилова завершила арт-объект под звучным названием «Гармония».

На стене многоквартирного дома 28 в микрорайоне «Новый год» появился мурал, где изображены дух природы и леса в образе оленя. Этот мифический образ выбран не случайно. В разных культурах и мифах олень — это благоприятный символ, ассоциирующийся со светом, восходом, возрождением и духовностью. Из-за сходства оленьих рогов с ветвями образ оленя с Древом Жизни.

«Священный символ народов Севера – белый олень – станет оберегом для жителей Удачного от плохих мыслей, защитой здоровья взрослых и детей, а для местных охотников выступит как удача в промысле» , — поделилась молодая художница.

«Впервые побывала в Мирнинском районе и город удивил своей яркостью, компактностью и чистотой. В день приезда Удачный встретил меня пасмурной погодой и холодом. А ещё сайт Gismeteo не радовал своими прогнозами на последующие дни. Но на моё удивление следующие три дня оказались солнечными», — поделилась Софья.

Местные с радостью поддержали начинания Софьи и предоставили хорошую технику для высотных работ. Девушка могла регулировать нужную высоту с помощью пульта. Также в помощники вызвался подрядчик «Вектор+», тоже с техникой. Под одобрительные крики, теплые слова благодарности и улыбки горожан за три дня ребята справились с работой на «ура». Кстати, цветовое решение для мурала выбирали жители города в ходе открытого голосования, участие в котором приняло более 600 человек.

Теперь гостей и жителей г. Удачный встречает мурал «Гармония». Он расположен в доме, который виден при въезде в город с Аэропорта.

На этом фестиваль не завершен. В ближайшие дни жителей ждет увлекательная программа.

Завтра, 21 августа 2019 года, с 10.30 часов на базе центра дополнительного образования состоится мастер-класс для детей дошкольного возраста, с 16.00 – для школьников.

22 августа в 18.00 по адресу Новый город, дом 28 состоится торжественное открытие мурала. В развлекательной программе включен спортивный флеш-моб и выступление танцевального ансамбля «Дъэргэлгэн».

Приглашаем жителей и гостей Удачного посетить мастер-классы и насладиться открытием первого арт-объекта!

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу.

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

СПРАВКА:

Художник Софья Шилова окончила Художественное училище по специальности дизайн, а также АГИКиИ по специальности графический дизайнер. В данное время работает в Государственной филармонии Якутии.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia