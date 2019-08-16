LETO YAKUTIA: В Нерюнгри появится арт-объект

Роспись на белазе – это один из арт-объектов в рамках первого в Якутии фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

На днях жители Нерюнгри выбрали свой эскиз. Победителями стали сестры близняшки Елена и Ирина Лебедевы.

Ирина окончила АГИКиИ по специальности дизайнер среды, Елена окончила Санкт-петербургский гуманитарный университет профсоюзов по кафедра международный художественный бизнес по специальности — история искусств. Также окончила Якутское художественное училище по профессии графический дизайнер.

— Мы давно следим за инстаграмом @letoyakutia, как только увидели информацию о конкурсе, решили принять участие. Всегда мечтали создать что-то необычное и красивое. Нам кажется, роспись Белаза – это крутой, бесценный опыт для нас. Очень рада, что мы победили в конкурсе эскизов. Надеемся, рисунок в реальной жизни будет ещё краше и будет радовать жителей. Спасибо фестивалю за эту возможность!

В своей работе девушки отталкивалась от герба г. Нерюнгри. В проекте эскиза также, как и на гербе изображены — три сэргэ, рыбы. Кроме этого художницы затронули тему экологии – человек держит птицу, а в другой руке держит лист. Также присутствует и другая айдентика – это железная дорога и якутский чороон.

Напомним, что фестиваль проходит в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года Добрососедства, объявленного в ГО «город Якутск». Организаторы фестиваля: Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке Фонда президентских грантов.

СПРАВКА:

«LETO YAKUTIA» — первый в Якутии фестиваль республиканского масштаба, в рамках которого с 1 июля по 30 ноября 2019 года будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Вилюйск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов будут работать художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах будет организована образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.