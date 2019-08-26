«LETO YAKUTIA»: В Нерюнгри БелАЗ стал арт-объектом

В городе Нерюнгри художницы Ирина и Елена Лебедева завершили работы по росписи БелАЗа в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA».

24 августа в Технопарке состоялось торжественное открытие арт-объекта. В церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина и глава города Леонид Олейник. Глава города вручил художнице Ирине Лебедевой благодарственное письмо и поблагодарил за интересный проект. Один из организаторов фестиваля Матвей Громак, начальник отдела спорта, молодежной политики и социальных вопросов администрации Нерюнгри, и активисты выразили пожелание продолжить работу фестиваля и увидеть в городе новые объекты современного искусства.

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Создавая арт-объект, сестры Лебедевы отталкивались от символики на гербе города Нерюнгри. На расписанном БелАЗе, как и на гербе, изображены три сэргэ и рыбы. Также художницы затронули тему экологии, изобразив на БелАЗе птицу и другие природные мотивы

«Наш арт-объект с сюрпризом. Ребята предложили нарисовать в кузове большое сердце как знак любви к фестивалю и к городу Нерюнгри. Размер сердца — четыре на три метра. Наша любовь видна с Google карт, с самолета и квадрокоптера», – поделилась художница Ирина.

С 12.00 на трех площадках проходили различные мероприятия и мастер-классы для взрослых и детей. На мастер-классе по рисованию с натуры участники получили полезные навыки и создали свои собственные произведения искусства. Занятия провела преподаватель художественного отделения Детской школы искусств Оксана Николаевна Иванова. А тем, кому хотелось попробовать необычные арт-техники, специалисты Центра социальной и психологической помощи семьям и активисты проекта «Наш двор» предлагали рисовать руками, творить пейзажи с помощью шишек и других природных материалов. Все работы участников были представлены на импровизированной выставке прямо среди деревьев.

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Любителей активного отдыха ждали военно-тактические игры. Организация «Феникс» предлагала испытать свою меткость в стрельбе из пистолета, автомата и… пулемета. Также они провели открытый мастер-класс по единоборствам и поделились хитростями военачальников разных времен по введению тактического боя.

На другой стороне площадки для ценителей истории проходил мастер-класс от военно-исторического клуба. Организация реконструирует события времен Средневековья, стараясь привить интерес к изучению истории у молодого поколения. Желающие могли пострелять из лука, арбалета и даже самостоятельно выковать гвоздь на настоящем горне!

Вечер завершился зажигательным выступлением рэп-исполнителей и дискотекой.

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу. Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia