«LETO YAKUTIA»: в Ленске прошли слушания по новому арт-объекту

Вчера, 22 августа, в городе Ленск в рамках республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA» c использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, прошли общественные слушания по поводу установки нового арт-объекта в городском парке.

Арт-объект объединит в себе промышленные образы и традиционную культуру. Металл и дерево — два основных элемента будущей инсталляции. Высота – 4,5 метра. Инсталляция под названием «Ресурсы» будет установлено на пересечении пешеходных дорожек в центральном парке. Над ним будет трудиться художница Ксения Кудрина. Именно её работу выбрали жители в ходе воркшопа, проведенный архитекторами Центра Компетенций. Ксения — профессиональный, талантливый художник, работает и проживает в Москве. Родом из Ленска. Её экспозиции были представлены в лучших музейных комплексах страны, а отдельные работы находятся у крупных зарубежных коллекционеров.

«В своих тотемах я исследую то, как меняется современный мир в потоке времени. Обращаясь к тотемной культуре Якутии, к тотемной культуре наших предков, я использую «сэргэ» как своеобразный модуль для формирования новых пространственных образов, преобразующихся в многочисленные, доходящие до антропоморфных, вариации. Работа с тотемными образами для меня – это ещё и воспоминание о детстве, времени формирования своих «внутренних книг», – делится художница.

По традиции с установкой инсталляции пройдет фестиваль с развлекательной программой и мастер-классами для детей.

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу.

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года с использованием гранта Президента РФ, предоставленным Фондом президентских грантов, будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia