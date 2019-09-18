«LETO YAKUTIA»: открытие мурала «Красавица Амга»

В выходные в Амге прошло торжественное открытие мурала «Красавица Амга», созданный в рамках республиканского фестиваля «LETO YAKUTIA».

Открытие состоялось в день Амги-слободы, посвященному году Консолидации в Республике Саха (Якутия), году общественных инициатив в Амгинском улусе.

Праздничные мероприятия начались с ярмарки здоровья, на котором сельчане могли получить консультацию у медицинских специалистов. Также в этот день жители увидели турнир по баскетболу среди школьников, насладились праздничным шествием общественных организаций и полюбовались открытием трех важных объектов для наслега, среди которых был мурал.

На церемонии открытия арт-объекта собрались учащиеся школы, родители и преподаватели Детской школы искусств, молодежь общественной организации «Батыс». В торжественной речи заместитель главы по строительству и развитию инфраструктуры Амгинского района Дмитрий Иванов поблагодарил всех тех, кто принял активное участие в облагораживании села — в росписи мурала и самого художника Федосия Заровняева. Также выразил надежду всего населения, что создание арт-объектов в селе станет доброй традицией.

Завершился праздник концертным выступлением учащихся Детской школы искусств.

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года идут работы над двадцатью арт-объектами, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia