«LETO YAKUTIA»: Интересный мурал «Счастливая семья»

В Якутске в рамках фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» появился ещё один интересный арт-объект.

Молодая художница Кюннэй Кириллина, одна из победительниц открытого конкурса фестиваля «LETO YAKUTIA», завершила свою работу над муралом со звучным названием «Счастливая семья».

Арт-объект появился на центральной стене теплового пункта 12/4, который расположен по ул. Автострада 50 лет Октября, позади стеллы «Якутск».

Среди многочисленных тем, начиная с символов чувств влюбленных и заканчивая природными достопримечательностями Якутии, которыми вдохновляются участники фестиваля «LETO YAKUTIA», Куннэй остановила свой выбор на теме семьи.

«Меня тронула обычная мирная жизнь якутской маленькой семьи, — поделилась художница. — Они не требуют большего, чем нужно: ни власти, ни славы, ни тщеславного богатства. Главное, чтобы дом и хозяйство были устойчивы, а дети были здоровы и счастливы. В этом есть что-то светлое, думаю именно благодаря таким маленьким семьям держится весь мир».

Приглашаем горожан посетить новый арт-объект и оценить работу художницы.

Фестиваль проводится в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия) и Года Добрососедства, объявленного в ГО «город Якутск». Организаторами фестиваля являются Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии при поддержке гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

В рамках фестиваля в ближайшие дни в Якутске появятся ещё 3 объекта. Следите за новостями на официальной странице https://instagram.com/letoyakutia