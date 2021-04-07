Лето скоро! Спешите делать заказы в «Камельке»

А вы знаете, что из 512 шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества в список ЮНЕСКО входят всего два живых наследия из России?

И одним из них является наш древнейший героический эпос народа Саха -Олонхо! Так радостно от этой мысли, и мы бережно храним и передаем наше наследие следующим поколениям.



…На вершине трехъярусных

Светлых небес,

В обители полуденных лучей,

Где воздух ласково голубой,

Среди озера — никогда

Не видавшего ни стужи, ни льда,

На престоле, что вырублен целиком

Из молочно-белой скалы,

Нежным зноем дыша,

В сединах белых, как молоко,

В высокой шапке из трех соболей,

Украшенной алмазным пером,

Говорят — восседает он,

Говорят — управляет он,

Белый Юрюнг Аар Тойон...

В этом году национальный праздник Ысыах Олонхо, посвященный сохранению и популяризации якутского героического эпоса, пройдет 20-21 июня 2021 года в Олекминском районе Якутии в местности «Аанньах хочото».



Возродится природа после суровой зимы, и будет радоваться народ и славить божества Айыы с обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.



И конечно, ни один Ысыах невозможно представить без продукции компании»Камелек». Мы и дальше будем следовать своей миссии-сохранять традиции и распространять культуру народа Саха!

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