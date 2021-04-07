07.04.2021
08:31
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Общество

Лето скоро! Спешите делать заказы в «Камельке»

А вы знаете, что из 512  шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества в список ЮНЕСКО входят всего два  живых  наследия из России?

И одним из них является наш древнейший героический эпос народа Саха -Олонхо! Так радостно от этой мысли, и мы бережно храним и передаем наше наследие следующим поколениям.


…На вершине трехъярусных
Светлых небес,
В обители полуденных лучей,
Где воздух ласково голубой,
Среди озера — никогда
Не видавшего ни стужи, ни льда,
На престоле, что вырублен целиком
Из молочно-белой скалы,
Нежным зноем дыша,
В сединах белых, как молоко,
В высокой шапке из трех соболей,
Украшенной алмазным пером,
Говорят — восседает он,
Говорят — управляет он,
Белый Юрюнг Аар Тойон...

В этом году национальный праздник Ысыах Олонхо, посвященный сохранению и популяризации якутского героического эпоса, пройдет 20-21 июня 2021 года в Олекминском районе Якутии в местности «Аанньах хочото». 

Возродится природа после суровой зимы, и будет радоваться народ и славить божества Айыы с обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

И конечно, ни один Ысыах невозможно представить без продукции компании»Камелек». Мы и дальше будем следовать своей миссии-сохранять традиции и распространять культуру народа Саха!

Смотрите, какие красивые заказы мы исполняем!
Лето  уже очень скоро! Спешите делать заказ, а мы все исполним в самом лучшем виде! www.kamelek.ru

Фото: ТПП "Камелек"
Источник: на правах рекламы
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