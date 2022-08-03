03.08.2022
06:35
82
Погода
Лето пока радует
На северо-западе, западе, северо-востоке, востоке, в центральных районах и на юге небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, в Оленекском, на севере Мирнинского, Томпонском, ночью в Кобяйском, днем в Момском, Среднеколымском, Верхнеколымском районах местами сильные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах и на побережье Арктики порывистый ветер до 15-20 м/с.
Температура ночью +14+19°, при прояснении +8+13°, на северо-западе +10+15°, местами +2+7°, днем +24+29°, на юге, юго-западе до +33°, на северо-востоке +15+20°, на северо-западе +10+15°.
В Якутске ночью преимущественно без осадков, днем небольшой кратковременный дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с., днем температура +25+27°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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