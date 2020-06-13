Летняя творческая площадка приглашает на «Лето-проф»

Детский (подростковый) Центр предлагает совершенно новый формат летнего отдыха детей, такого же любознательного, молодого и современного, как и сами участники!

Станьте участниками уникальной онлайн-площадки «ЛетоПроф» в социальной сети ВКонтакте с масштабной развлекательной программой, которая включает познавательные экскурсии, тематические мастер — классы, рубрики, веселые игры, флешмобы, конкурсы, праздники и соревнования.

Мы раскроем творческие способности каждого и пополним багаж приобретенных знаний креативом!

Вас ждут яркие краски эмоций – удивление, радость успеха, поддержка в новых начинаниях. А ценное общение с единомышленниками вдохновит на новые свершения!

С вами будут заниматься опытные педагоги дополнительного образования Детского (подросткового) Центра, которые создали все условия для незабываемого виртуального летнего отдыха. Скорее присоединяйтесь! С нами вы точно не соскучитесь!

Дата проведения: с 15 по 27 июня 2020 года

Возраст участников: дети и подростки с 5 до 18 лет города Якутска

Условие участия: быть подписанным на страницу ВКонтакте — ЛетоПроф.

Гугл форма для записи детей на онлайн-площадку «ЛетоПроф» Детского (подросткового) Центра г.Якутска.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf66SIk9nmSQvL7vzfscH9_m5BxsSsWJs5Xo4TKDTxApw6QRg/viewform?usp=sf_link



⠀Конт.тел. 45-07-34

Сайт: http://dpc.yaguo.ru/

Инстаграм: @dpcykt