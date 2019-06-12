Летний трудовой сезон студенческих стройотрядов стартовал в День России

На главной площади республики в День России официально дан старт летнему трудовому сезону студенческих строительных отрядов Якутии. 500 бойцов напутствовал глава региона Айсен Николаев. В День России на площади Победы глава Республики Саха (Якутия), член генерального совета партии «Единая Россия», первый заместитель секретаря Якутского РО партии Айсен Николаев приветствовал студенческие строительные отряды Якутии. Ил Дархан дал добрые напутствия на трудовой сезон-2019. В ходе торжественного открытия сезона рапорт о готовности стройотрядов к новым трудовым свершениям предоставил руководитель регионального отделения РСО Айсен Соловьев. Наиболее отличившиеся бойцы прошлого сезона подняли знамя якутского регионального отделения РСО, которое будет реять над площадью Ленина до конца летнего семестра. Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП «Единая Россия».

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