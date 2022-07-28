Летний зной с температурой до +34°

На большей части территории погода без осадков, местами на западе Оленекского, в Нерюнгинском, западе Ленского района кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах и в Арктических районах порывистый ветер до 15-18 м/с.

Температура ночью+15+20°, при прояснении +8+13°, в Колымо-Индигирских районах +2+7ׄ°, днем+28+33°, на юге, западе до +36°, в Колымо-Индигирских районах +20+25°, местами +14+19°.



В Якутске +21°, без осадков, ветер восточный 1-4 м/с, днем +32+34°.



