28.07.2022
07:51
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Погода

Летний зной с температурой до +34°

На большей части территории погода без осадков, местами на западе Оленекского, в Нерюнгинском, западе Ленского района кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах и в Арктических районах порывистый ветер до 15-18 м/с.

Температура ночью+15+20°, при прояснении +8+13°, в Колымо-Индигирских районах +2+7ׄ°, днем+28+33°, на юге, западе до +36°, в Колымо-Индигирских районах +20+25°, местами +14+19°.


В Якутске +21°, без осадков, ветер восточный 1-4 м/с, днем +32+34°.

Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

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