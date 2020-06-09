Летний отдых детей — 2020: Что выбрать и как записаться?

Режим самоизоляции беспощадно вносит в нашу привычную жизнь свои коррективы и строгие правила. Встречаться с друзьями мы уже не можем. Круг общения резко сузился до периметра нашего жилища. Впрочем, сегодняшняя ситуация открывает для нас и новые возможности — мы учимся жить в новом формате. Так и летний отдых наших детей перешёл на новый формат.

Чтобы выбрать программу для вашего ребёнка, достаточно пройти на сайт министерства образования и науки РС(Я) и кликнуть хэштег #ЛетоНашихОткрытий. Здесь вы найдете все актуальные образовательные программы по всем направлениям дополнительного образования. C 15 июня в новом инновационном формате начинается сезон детских летних лагерей по всей республике.

Работу летних лагерей, интересные программы и досуг детей в нашей республике ведут три крупных учреждения: Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» @dopobrazovaniye, Центр отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» @sosnovybor_ykt, Малая академия наук @lenskykray. Учреждения — мастера в своем направлении и представляют широкий выбор образовательных программ.

Всю информацию о летних лагерях можно посмотреть на портале организации и обеспечения отдыха детей и их оздоровления www.саха-отдых-детей.рф. Уже сейчас можно получить подробную консультацию и записать своего ребенка на новые инновационные смены.

Информацию об организации летнего отдыха и о предстоящих профильных сменах в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» можно узнать на сайте оператора организации отдыха и оздоровления детей в Якутии www.sosnovybor-ykt.ru

Про образовательную каникулярную деятельность Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» — на сайте www.sakhaedu.ru. Также «Юные якутяне» ведут набор на смену «Лето перемен». Это инновационная смена, где каждый ребенок сможет освоить навыки будущего, необходимые в реалиях современной жизни.

Если у вас остались вопросы по летней и каникулярной занятости, то всегда можно позвонить по номерам горячей линии:

8(924) 868-72-68 — по вопросам летнего отдыха и оздоровления детей

8 (914) 271-36-27 — по вопросам летней каникулярной занятости детей

Представляем вашему вниманию две лучшие летние программы.

В лагерь нового формата IT Bootcamp

РРЦ «Юные якутяне» запускают летние ИТ-смены нового формата, где каждый сможет освоить навыки, необходимые в реалиях современной жизни. Здесь ждут новые знакомства, увлекательные форматы обучения, интересные мастер-классы, возможность открыть в себе скрытые грани и таланты. Лагерь откроет свои виртуальные двери сс15 по 28 июня, участниками могут быть школьники от 12 до 17 лет.

Программа

1 трек — ГИС IT

Три курса:

— Агрокосмос АгроНТИ. Геомиксер;

— ГИС: Основы QGIS, основы Веб-ГИС, модели геоданных, основы дистанционного зондирования Земли;

— Занимательная геоматика.

Участники: после 6—10 кл.

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2 Трек — AcademyProIT

10 курсов по ИТ-технологиям в области диджитал-маркетинга, дизайна и разработки программного обеспечения для подготовки к будущим конкурсам «Моя профессия – ИТ» различного уровня: от школьного до республиканского (после 9—10 классов):

— По компьютерной графике —

Основы графического дизайна + Adobe Photoshop / Adobe Illustrator / Adobe InDesign / Figma / Бренд-дизайн / Веб-дизайн;

— По программированию —

Основы HTML&CSS / JavaScript / PHP&MySQL;

— По маркетингу —

Современные Digital-инструменты для продвижение в интернете (Instagram, Google, Яндекс).

Все курсы ведут ведущие специалисты из сферы ИТ

Участники: после 8—10 кл.

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3 Трек — IT Summer Camp 2020 (29 по 12 июля)

Специализированный кампус ИТ-участников из команд районов и городов республики для разработки собственных ИТ-продуктов, организованных в команды по 5-7 человек, работающих по определенной организационной программе, и защиты их проектов перед комиссией — потенциальных заказчиков. Лучшие команды и участники получат статус резидентов бизнес-инкубатора «Орех» АИЦ СВФУ и резидента республиканского школьного проектного офиса РРЦ «Юные якутяне».

Участники: после 7—10 кл.

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Чтобы записаться на нашу ИТ-смену нужно:

https://forms.gle/mE6xqoVLajBUJS4UA

Оставить заявку на почте keskildzsol@gmail.com по форме или написать WhatsApp по номерам (с 09:00 по 18:00):

8967 929-06-36 (основной)

8961 868-30-16

Сетевой исследовательский проект МАН «Научное лето- 2020 онлайн»

Это практико-ориентированный проект предусматривающий самостоятельную исследовательскую деятельность школьников под тьюторством научных сотрудников Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, государственного природного заповедника «Олекминский». Сроки реализации проекта: 10 июня – 15 сентября 2020 года.

Участие в проекте позволяет решать комплекс задач образовательного, научно-методического, развивающего характера, направленных, с одной стороны на развитие у школьников умений и качеств, необходимых человеку 21 века: ответственность и адаптивность, творчество и любознательность, критическое и системное мышление, межличностное взаимодействие и сотрудничество, цифровая грамотность. С другой стороны, программа направлена на получение объективных научных данных по сезонному развитию природных экосистем своей местности, которые можно будет использовать в дальнейшем в учебном процессе.

216 учащихся, представляющих 83 команды исследователей из 18 районов Якутии и г. Якутска в течение лета создадут свою Летопись природы родного края. Положение