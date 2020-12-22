Летний детский отдых в Арктике станет реальностью

Осенью 2020 года начал свою работу социальный проект «Спутник» — победитель конкурса Фонда президентских грантов, направленный на экологическое просвещение учащихся из отдаленных малокомплектных школ Верхоянского района путем создания сети постоянных учебных экологических троп при школах.

Цель проекта — создание сетевого пространства взаимодействия с образовательными учреждениями района для повышения уровня патриотического, экологического воспитания и образования обучающихся отдаленных малокомплектных школ.

Сегодня предмет «Экология» не ведется в школах района. Несмотря на это, при поддержке учителей-энтузиастов, юные верхоянцы ежегодно принимают участие в всероссийских олимпиадах по экологии. Но из-за недостаточности знаний набирают небольшие баллы.

Больше 100 школьников района занимаются учебно-исследовательской работой, вовлекаются в процесс самостоятельного поиска и участвуют во многих конкурсах, конференциях и других мероприятиях республиканского и российского уровня. Организаторы проекта отмечают, что несмотря на активность участия школьников в конкурсах, действия учителей разрознены, нет общей объединяющей идеи вокруг экологических проблем родного края.

Из-за сурового, резко-континентального климата, после нарушений природа территории Верхоянского района восстанавливается очень медленно. В советское время активно разрабатывались месторождения олова близ посёлков Батагай и Эсэ-Хайя (в том числе месторождение Кестер), золота в посёлке Лазо. В настоящее время разработки месторождений восстанавливаются на верховьях самых крупных рек Яна и Адыча.

«Сейчас экологические проблемы становятся острее, необходимо создать грамотную и эффективную систему экологического образования детей и даже с садиковского возраста», — поделилась Мария Артемьева, руководитель детской общественной организации «Будущее Верхоянья».











В рамках проекта создана инициативная группа «Ойкос-Яна» учителей-энтузиастов биологов, географов и координаторов общественной организации «Будущее Верхоянья». В сентябре организован велопробег по маршруту «Батагай-Столбы-Ыыстаах-Ат баhа». В местности Ат-Баһа участниками велопробега установлена памятная доска, посвященная комсомольцам времен гражданской войны. Созданы экологические тропы и проведены первые выходы в семи образовательных учреждениях: Арылахской, Боронукской, Детский центр, Дулгалахской, Сартанской, Табалахской и Эгинской СОШ.

Во время онлайн Гражданских выходных в Арктике, Мария Артемьева отметила, что в планах организации создание теплично-огородного хозяйства. Под эти цели администрацией пос. Батагай выделен земельный участок.

«Сейчас мы ищем средства для постройки такого хозяйства. Его можно рассматривать не только как практико-экологический проект с обучающими элементами, но и как дополнительный ресурс для организации детского отдыха и занятости в летний период. Не секрет, что мало детей из нашего района выезжают на летний отдых в центральную Россию, да даже и в столицу республики. Не все семьи могут себе позволить — иногда в пределах района проезд от отдаленного поселка до центра района достигает 7000 рублей», — рассказала Мария Артемьева во время онлайн презентации проекта в рамках Гражданских выходных в Арктике.

Эксперты рассказали на какие грантовые конкурсы может подать организация, в том числе и активные ученики. И отметили, что необходимо делать акцент для будущих проектов на организацию детского отдыха и занятости через экологию и изучение родного края. Онлайн Гражданские выходные в Арктике прошли в рамках социального проекта «Ресурсный Центр НКО Арктики» Фонда «Семья для ребенка», поддержанного Фондом президентских грантов.