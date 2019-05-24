Летние направления из аэропорта «Якутск»

Впереди – «высокий» сезон, пора летних отпусков. В этот период, как правило, пассажиропоток существенно возрастает, расширяется маршрутная сеть, и аэропорт «Якутск» работает в усиленном режиме.

Дополнительный рейс в Сеул. До конца июня 2019 года авиакомпания «Якутия» выполняет прямые перелеты Якутск – Сеул еженедельно по воскресеньям. С 1 июля по 30 сентября 2019 года будет введена дополнительная частота, рейс будет выполняться по вторникам и пятницам. С 1 октября 2019 года рейс будет выполняться только по воскресеньям. Стоит отметить, что россиянам не нужна виза, чтобы посетить Южную Корею сроком до 60 дней.

В Харбин и не только. «Якутия» также добавит рейс на китайское направление. С 4 июля авиакомпания «Якутия» начнет перевозить якутян в курортно-санаторный Бэйдайхэ.

Для отдыха в России. Также авиакомпания добавит несколько рейсов по курортным направлениям. С 5 июня якутяне смогут вылетать в Анапу: по средам – через Красноярск, по воскресеньям – через Омск. С 6 июня начнется выполнение рейсов Якутск – Новосибирск – Краснодар. До трех раз в неделю увеличится количество рейсов в Симферополь через Москву.

Камчатка зовет. Традиционно в летнем расписании авиакомпания «Якутия» возобновляет рейсы в Петропавловск-Камчатский. Прямые вылеты из аэропорта «Якутск» будут выполняться с 9 июня по 8 сентября 2019 г. по воскресеньям.

В сердце Сибири. Авиакомпания «Сибирь» (группа компаний S7), в свою очередь, для удобства пассажиров введет дополнительный рейс в Новосибирск, который будет выполняться с 1 июня по четвергам и субботам на A320neo, а со 2 июля и по вторникам. Примечательно, что данный рейс будет выполняться на воздушном судне Embraer-170 LR, которое аэропорт “Якутск” примет впервые.

Возвращение «уральцев». С 4 июня аэропорт «Якутск» начнет принимать транзитный рейс Магадан – Якутск – Екатеринбург авиакомпании «Уральские авиалинии» один раз в неделю по вторникам. Авиакомпания сообщает о доступности билетов по субсидированному тарифу. Так, стоимость авиабилета составляет: Екатеринбург – Якутск от 14 700 руб. в одну сторону, Якутск – Магадан от 7 000 руб. в одну сторону для молодых людей до 23 лет, женщин старше 55 лет, мужчин старше 60 лет, многодетных семей, инвалидов и их сопровождающих.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2018 года «Уральские авиалинии» перевезли 9 000 579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года). Международный аэропорт Кольцово – один из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок, входит в холдинг «Аэропорты Регионов». Из Кольцово можно вылететь по более чем 100 направлениям, из которых половина – международные (Грузия, Турция, Кипр, Греция, Болгария, Италия, Испания, Франция, Чехия, Тунис, ОАЭ и многие другие страны.

Объединяя Дальний Восток. В летней навигации в географию своих полетов Якутск добавила авиакомпания «Аврора». Так, с 3 июня четыре раза в неделю будут выполняться рейсы из Якутска в Хабаровск на воздушном судне А319. С сентября количество рейсов сократится до трех раз в неделю.

АО «Авиакомпания «Аврора»» входит в группу компаний «Аэрофлот», образована в 2013 году. На регулярной основе выполняет полёты по международным маршрутам в Сеул, Пусан, Харбин, Пекин, Токио, Саппоро.